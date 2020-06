Nicht gut aufeinander zu sprechen gewesen sind zwei Senioren, die sich am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr in der Karlsruher Straße begegneten. Ein 80-Jähriger und ein 90-Jähriger waren beim Abendspaziergang laut Polizei in Streit geraten. Dieser eskalierte verbal, worauf der Ältere einen selbstgebastelten Knüppel aus der Tasche zog, um sein Gegenüber auf Distanz zu halten. Der nahm seinerseits ein mitgeführtes Tierabwehrspray zur Hand und hielt damit den Älteren in Schacht. Da es nicht zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam, konnte die herbeigerufene Polizei die aufgebrachten Kontrahenten beruhigen und sie dazu bewegen, getrennt voneinander ihren Heimweg anzutreten.