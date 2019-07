79-Jährige stirbt bei Frontalzusammenstoß

Bei einem schweren Unfall ist am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 31 bei Löffingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) eine 79-jährige Frau tödlich verunglückt. Fünf weitere Menschen erlitten Verletzungen, davon schwebt eine Person noch in Lebensgefahr. Wie die Polizei mitteilte, waren zwei sich entgegenkommende Autos aus bislang unbekannten Gründen frontal zusammengestoßen. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die B 31 musste an der Unglücksstelle bei der Ausfahrt Friedenweiler in beide Richtungen mehrere Stunden gesperrt werden. Trotz Umleitung kam es bis in den späten Abend zu langen Staus.