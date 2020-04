Bei einem Verkehrsunfall, der sich am späten Nachmittag des Donnerstags auf der Landesstraße 173 nahe Villingen bei der Abzweigung zur Romäusquelle ereignet hat, ist ein 65-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Hierüber informiert die Polizei.

An seinem Geburtstag war der Mann gegen 16 Uhr mit einem Fahrrad auf der L 173 von Unterkirnach in Richtung Villingen unterwegs und wollte auf Höhe der Abzweigung Romäusquelle nach links auf den parallel zur Landesstraße verlaufenden Radweg abbiegen. Hierzu gab der 65-jährige auch entsprechende und deutliche Handzeichen. Just in diesem Moment näherte sich von hinten ein 3er BMW. Der 22 Jahre junger Fahrer des BMWs, ebenfalls auf der L 173 in Richtung Villingen unterwegs, war zu diesem Zeitpunkt - nach eigenen Angaben - durch ein Gespräch mit seinem Beifahrer abgelenkt und nahm den abbiegenden Radfahrer nicht wahr. In der Folge erfasste der BMW den abbiegenden Biker ungebremst und schleuderte den Mann mehrere Meter weit auf die Fahrbahn. Hierbei wurde der Biker schwer verletzt.

Nach einer Erstbehandlung durch die mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräfte wurde der schwer verletzt Mann zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht. Durch den Unfall entstand am BMW und dem Fahrrad Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Der junge BMW-Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren für den verursachten Unfall verantworten müssen.