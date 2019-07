Villingen-Schwenningen (sbo) - Der 58-jährige Quad-Fahrer, der vor etwa einem Monat auf der L 181 bei Pfaffenweiler lebensgefährlich verletzt wurde, ist an seinen Verletzungen gestorben. Dies gab die Polizei bekannt.

Der Mann war Ende Juni auf der Landstraße unterwegs. Eine 66-jährige Autofahrerin hatte den Mann beim Abbiegen aus Richtung Villingen nach Pfaffenweiler übersehen und erfasst.

Bei dem Zusammenstoß war der 58-Jährige auf eine angrenzende Wiese geschleudert worden. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen, an denen er am vergangenen Wochenende im Krankenhaus starb.

Prügelei auf Parkplatz

VS-Schwenningen (pz) - Am Sonntag sind zwei Männer im Alter zwischen 24 und 25 Jahren auf dem Parkplatz "Alter Angel" aneinandergeraten. Polizisten des Reviers Schwenningen trennten die beiden Streithähne und stellten fest, dass die beiden Männer waren offensichtlich betrunken waren.

Die näheren Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt noch.

Die beiden Streitenden zogen sich leichte Verletzungen zu. Ein Anwohner hatte gegen 1.30 Uhr die Polizei verständigt.

Täter bricht in Gaststätte ein und flieht anschließend

VS-Villingen (pz) - In der Nacht von Freitag auf Samstag ist gegen 4.30 Uhr ein bislang unbekannter Täter in eine Gaststätte in der Sebastian-Kneipp-Straße eingebrochen.

Laut Polizei-Mitteilung beobachtete ein Zeuge wie der Täter das Gebäude verließ und informierte die Polizei. Der Mann flüchtete entlang des Fuß- und Radweges in Richtung Freibad.

Der Täter ist etwa Mitte 20, trug schwarze Kleidung und ein schwarzes Basecap sowie helle Schuhe. Am Tatort konnte ein Rennrad sichergestellt werden, welches vom Täter benutzt wurde, wie die Polizei vermutet.

Hinweise bitte an die Polizei Villingen mit der Telefonnummer: 07721 601 0.

Bislang konnte nicht festgestellt werden, dass der Täter auch etwas gestohlen hat.