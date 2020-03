500 ml für 18 Euro: Firma bietet Hospiz überteuertes Desinfektionsmittel an

Der Vorrat an Desinfektionsmitteln reicht im Hospiz Vica Luce in Villingen-Schwenningen noch für die nächsten drei, vier Monate. „Aber dann muss etwas passieren“, meint Geschäftsführerin Maria Noce. Wie Kliniken, Apotheken oder Reha-Einrichtungen sei auch sie auf der Suche nach Nachschub. Auf eine Lieferung wartet sie aber schon seit drei Wochen.

Dass sich Geschäftsleute die aktuelle Situation skrupellos zunutze machen würden, hielt die Doppelstädterin für unmöglich – bis Montagabend. Eigentlich kam es also wie gerufen: Im Internet, per Facebook-Messenger, erhielt Noce an ihren persönlichen Zugang das Angebot von einer Firma in Villingen, Desinfektionsmittel zu kaufen.

Fünfmal teurer als üblich

Eines, auf das Noce nur mit Entsetzen reagierte: „Er hat mir 500 Milliliter zum Preis von 18 Euro pro Flasche angeboten!“ Ungläubig hakte Noce nach, erhielt das Angebot noch einmal „schwarz auf weiß“. Üblich sei in der Branche ein Preis von 3,50 Euro.

Die Hospizleiterin wurde stutzig, hakte nach. Ein solch abstruses Angebot komme doch sicherlich nicht von einem real existierenden Unternehmen. „Aber die Firma gibt’s wirklich“, erzählt Noce staunend, die GmbH habe einen Sitz in Villingen-Schwenningen und einen in Stein am Rhein.

Im Telefonat mit einem Mitarbeiter der Firma habe dieser locker erzählt, dass das Unternehmen, das Reinigungsmittel jeglicher Art vertreibe, in regem Geschäftskontakt stehe mit der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen und dem Schwarzwald-Baar Klinikum.

Ich weiß, dass die Preise in dieser Situation steigen, aber so etwas fand ich dann doch unverschämt Maria Noce

Mit dem Hospiz Via Luce aber machte die Firma an diesem Montag kein Geschäft. Stattdessen erntete es deutliche Kritik von Noce über eine „unverschämte“ Preispolitik, die gerade die Schwächsten und die Pflegekräfte treffe. „Ich weiß, dass die Preise in dieser Situation steigen, aber so etwas fand ich dann doch unverschämt“, resümiert Noce.

Die aktuelle Situation werde von dem Unternehmen offenbar dreist ausgenutzt. „Wenn wir nicht versorgt werden und deshalb erkranken, wer versorgt denn dann die ganzen kranken Leute?“, fragt sich Noce und setzt traurig hinzu: „Manchmal glaube ich, in Villingen-Schwenningen ist Krieg ausgebrochen.“

Dem Anbieter erteilte sie resolut eine Absage. „Lieber stelle ich mir mein Desinfektionsmittel selbst her – aus Spiritus, Wasserstoffperoxid und Glycerin“, erzählt sie. „Es ist nicht zu 100 Prozent das gleiche, aber es hilft“ – während Menschen, die an einem so skrupellosen Geschäftsmodell festhalten, in ihren Augen kaum mehr zu helfen ist.