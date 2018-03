Psychologie, Informatik, Recht sowie Einsatz- und Schießübungen sind nur fünf der Fächer, welche die Studierenden an der Polizei in ihrer dreijährigen Ausbildung belegen müssen. Am Dienstag wurden 429 Kommissare verabschiedet.

Sie machen Platz für 650 neue Studenten – für die jedoch die Kapazität nicht ganz ausreichen wird. Zum Wintersemester 2018/19 werden dann 1085 Studenten an der Polizeihochschule sein. Die Zahl wird bis zum Sommersemester 2021 – im Jahr der nächsten Landtagswahl – kontinuierlich gesteigert auf 1700. Danach soll sie nach heutigem Stand wieder abnehmen. Der scheidende Prorektor Friedrich Vögt freute sich, dass man hoch motivierte Kommissare rausschicken könne, die man dringend brauche und sprach mit Blick auf die steigende Studentenzahl von einer gewaltigen Herausforderung.

FH-Präsident Schatz sieht die Ausbildung als zentraler und bedeutender Schlüssel und einen Beitrag, mehr gut ausgebildete Beamte auf die Straße zu bringen. Es seien nicht nur erhebliche Erweiterungen notwendig, baulich in Bezug auf die Hörsäle, Wohnen und Parken, sondern auch personell mit Blick auf die Verwaltung, Dozenten und Kindertagesstätten in der Stadt. Er gab den Absolventen einen Ausblick auf die Zukunft. Sie werden bei nicht ganz einfachen Grenzsituationen dabei sein, wie Familienstreitigkeiten, Abschiebungen oder auch bei Einsätzen gegen Terror, prophezeite er. Und er forderte sie dazu auf, mit der FH in Kontakt zu bleiben sowohl bei Fragen wie auch, wenn sie etwas zum Wissen beitragen können. Er verdeutlichte ihnen, dass sie der Garant für Freiheit und Sicherheit seien und es sei eine Herausforderung hinzugehen, wenn andere weggehen und wegsehen würden.

Der Innenminister und stellvertretender Ministerpräsident Thomas Strobl war ebenfalls als Gastredner vor Ort. „Das Kapital der Polizei besteht aus 30 000 Menschen, die sich in Baden-Württemberg täglich für die Sicherheit einbringen“, erklärte er. Auch er verdeutlichte, dass eine angespannte Sicherheitslage mit einer abstrakten Bedrohungssituation herrsche. Diese werde jedoch beim nächsten Terroranschlag Realität. Es sei eine Herausforderung bei scheinbar grenzenlos agierenden Tätern wirksame Konzepte zu finden. Strobl zollte den Absolventen Respekt, denn ein solches Studium mache man nicht einfach nur so. Auch bewertete er als erfreulich, dass die Zahl der weiblichen Absolventen mehr werde und er hofft, dass diese später auch in Führungsposten zu finden sein werden. Die Möglichkeit für dieses Studium sei auch ein Vertrauensvorschuss des Dienstherrn gewesen. „Sie werden das Gesicht der baden- württembergischen Polizei sein“, erklärte er.

Kam in anderen Jahrgängen von den Jahrgangsvertretern der Studentenorganisation schon massive Kritik, beispielsweise an der Wohnsituation, war diese am Dienstag eher harmlos. Man gab der Verwaltung mit auf den Weg, ein besseres Parkraumkonzept zu finden. Die Parkplatzsuche wurde mit einem Tetrisspiel verglichen und die W-Lan- Verbindung im Haus müsste dringend verstärkt und verbessert werden, aber wie die Studenten erfahren hätten, sei hierfür Besserung in Sicht.

Der 38. Studienjahrgang, der verabschiedet wurde, hatte einen Gesamtdurchschnitt von 10,14 Punkten (2017: 9,95; 2016:10,23). Von den Absolventen sind 142 Frauen und 287 Männer, es wurde 170 Mal die Note gut vergeben, 253 Mal die Note befriedigend und sechs Mal die Note ausreichend. Sehr gut wurde nicht vergeben. Die Jahrgangsbesten waren Samuel Riedel, Mareike Kloppenburg und Vanesa Dedic.