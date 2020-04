10 000 Schutzmasken sind am Dienstag in Villingen-Schwenningen angekommen, weitere 390 000 sollen folgen. Welche Rolle dabei Oberbürgermeister Jürgen Roth spielt, zeigt die Stadtverwaltung auf.

Mehr als 400 000 Schutzmasken habe die Stadt Villingen-Schwenningen bestellt, in Eigenregie unter Federführung von OB Jürgen Roth über eigene Kontakte und Netzwerke hinsichtlich Produktion und Lieferung. „Die ersten 10 000 Masken sind endlich angekommen, weitere sind aktuell auf dem Weg nach Villingen-Schwenningen“, freut sich Oberbürgermeister Jürgen Roth.

„Nachdem er bereits vor über drei Wochen eine große Sammelbestellung für das Schwarzwald-Baar-Klinikum, die Stadt Villingen-Schwenningen und den Landkreis aufgegeben hatte, konnte der Oberbürgermeister endlich die erste Teil-Lieferung an FFP-Schutzmasken aus China entgegennehmen“, informierte die Stadtverwaltung in einer Mitteilung.

Und für wen sind die Schutzmasken vorgesehen? „Die Masken werden in großer Stückzahl an das Klinikum gehen, an Altenheime und mobile Pflegedienste aus Villingen-Schwenningen sowie an zu schützende Mitarbeiter der Stadtverwaltung, wie beispielsweise Feuerwehr oder Kommunaler Ordnungsdienst“, heißt es von Seiten der Stadtverwaltung.

Der Bedarf sei im Vorfeld von den Einrichtungen an die Stadt gemeldet worden. „Diese Masken wurden extra für uns hergestellt. Die Stadt hat die Bestellung vorfinanziert, die Einrichtungen erstatten uns den Kaufpreis für ihre Masken zurück“, erklärt Jürgen Roth.