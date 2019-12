Ein 34-jähriger Mann ist bei einem handgreiflichen Streit am Sonntagmorgen vermutlich mit einem Messer an der Hand verletzt worden. Ein Angestellter des Imbisses verständigte kurz nach 4.30 Uhr die Polizei und teilte eine körperliche Auseinandersetzung zwischen drei oder vier Personen vor dem Lokal mit.

Die sofort anrückenden Polizeistreifen konnten nur noch den 34-jährigen Verletzten und dessen alkoholisierten Begleiter antreffen. Die andere am Streit beteiligte Person war geflüchtet. Auf Befragung gab der 34-Jährige an, dass er mit einem Mann, den er zufällig getroffen habe, in Streit geraten sei. In der Folge sei der Streit eskaliert. Der andere habe ein Messer gezogen und den 34-Jährigen an einer Hand verletzt. Weitere Angaben konnte der Verletzte nicht machen, da seine Verletzungen zunächst von den eintreffenden Rettungskräften und dann im Klinikum behandelt werden mussten.

Die Ermittlungen zu dem anderen Beteiligten der Auseinandersetzung dauern an.