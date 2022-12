31 Mitarbeiter gleichzeitig geehrt

Einen Mitarbeiter 20, 25, 30 oder sogar 40 Jahre in einem Unternehmen willkommen zu heißen, ist durchaus selten. Noch seltener ist es wohl, gleich 31 Mitarbeiter gleichzeitig für die langjährige Zugehörigkeit im Unternehmen ehren zu dürfen. Die Sikla GmbH in Villingen-Schwenningen, ursprünglich gegründet in Hausen ob Verena, durfte nun aber genau das.

Die Jubilare trafen sich gemeinsam mit einem Mitglied der Eigentümerfamilie, der Geschäftsführung und den Vorgesetzten, um dieses besondere Ereignis zu feiern. Zehn der 31 Jubilare kommen aus dem Kreis Tuttlingen. Kornelia Kaiser (Hausen o.V.), welche sich nach 22 Jahren bei Sikla in den Ruhestand begeben hat. Adolina Walender (Denkingen), inzwischen 25 Jahre bei Sikla. Ganze 30 Jahre Betriebszugehörigkeit feiern konnten: Jürgen Pfau (Hausen o.V.), Artur Walender (Denkingen), Marga Mauthe-Dreher (Hausen o.V.), Monica Boric (Spaichingen), Marion Friedrich (Denkingen) und Udo Bauer (Nendingen). Nach 31 Jahren hat sich auch der langjährige Mitarbeiter Werner Ludwig (Spaichingen) in den wohl verdienten Ruhestand begeben. Zu guter Letzt gab es dieses Jahr auch eine Mitarbeiterin zu feiern, die seit 40 Jahren bei Sikla angestellt ist: Sybille Schlesiger (Spaichingen). Weitere 21 Mitarbeiter, die zwischen 13 und 32 Jahre bei Sikla gearbeitet hatten, wurden gefeiert.