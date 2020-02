Auf der Jobs for Future – Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung vom 12. bis 14. März in Villingen-Schwenningen informieren 300 Unternehmen und Institutionen über „individuelle Wege für die Karriere“. Zwischen all den Informationen der Firmen, Hochschulen, Akademien und Fachschulen kann laut Pressemitteilung „jede Menge ausprobiert werden“. Schauplatz ist das Messegelände.

Roboter Pepper begrüßt die Besucher am Stand der Parkresidenz am Germanswald. Dieser Typ Roboter könnte laut Mitteilung später einmal Pflegeheimen bei der Betreuung und Unterhaltung von Gruppen helfen – so bleibe dem Fachpersonal mehr Zeit für die einzelnen Patienten. Am selben Stand simulieren Spezialbrillen Augenkrankheiten wie den Grauen oder Grünen Star.

Virtual Reality-Brillen werden von mehreren Ausstellern eingesetzt. Beim Pflegeverbund, der mit seinen 20 Partnern vor Ort ist, führt die VR-Brille in die Welt der Anatomie – man geht direkt ins Herz, in die Speiseröhre oder den Darm des Menschen. Diese Brille werde bereits im Unterricht genutzt. Am Stand der Handwerkskammer erleben Besucher eine realistisch anmutende Baustellenbegehung. Anderswo kommt die Brille für eine Knie-Operation zum Einsatz, für den Gang durch ein Spritzgusswerkzeug, oder Besucher durchlaufen künftige Ausbildungsorte. Man erlebt die Ausbildung im Verkauf oder lernt intensiv eine Apotheke kennen. Am realen Apotheken-Stand erfahren Interessierte, wie sie Creme in eine Tube füllen können. Ein Drogeriemarktkette lädt dazu ein, Seife und Lippenpeeling selbst herzustellen.

Handwerkliches Geschick ist nötig, um einen USB-Tischlüfter zusammen zu bauen: Da wird gelötet, gebohrt und montiert. Die Bau-Innung präsentiert sich mit einer gezimmerten Kuckucksuhr und einem Bollenhut – aus Fliesen. Geschick ist bei der Sanitär-Innung gefragt: Im Wettstreit soll schnell ein Stück Fußbodenheizung verlegt werden. Schnelligkeit ist laut Mitteilung ebenfalls beim Wett-Kassieren gefragt. Wie fühlt sich der Job an einer Discounter-Kasse an? Die Ware vom Band muss flott und gleichzeitig korrekt erfasst werden.

Die Bundespolizei fordert Besucher zum Bildervergleich von Personen auf. Ein eigenes Selfie kann am Stand der Dualen Hochschule digital bearbeitet werden. Ein Profi-Fotograf erstellt kostenlos Bilder für die Bewerbungsmappe. An einem anderen Stand wird die Arbeitsweise eines 3-D-Druckers erklärt. Und eine Brauerei braut Bier mit einer 30 Liter-Sud-Anlage und erklärt die Berufe des Brauers und des Mälzers. Wer Bewegung braucht, kann laut Mitteilung mit Basketballspielern der Wiha Panthers Schwenningen versuchen, Körbe zu treffen.

Geöffnet ist täglich von 10 bis 17 Uhr, Eintritt und Parken frei, Infos www.jobsforfuture-vs.de, www.w4f-vs.de.