Bunt und einfach nur „schee“ ist der große Umzug am Fasnetssonntag in Schwenningen gewesen, der rund 25 000 Zuschauer an den Straßenrand lockte. Und diese hatten so einiges zu bestaunen. Wenn 58 Zünfte aus Nah und Fern und mehr als 1500 Hästräger die Sturmbaldstraße und die Muslen herunterlaufen, -springen oder -fahren, dann gibt es immer wieder ein einmaliges Bild in der Schwenninger Innenstadt. Und wenn wie am Sonntag dazu das Wetter noch passt und die Sonne durchlugt, dann ist wohl jeder Narr in seinem eigenen Fasnetsglück. Umzugsorganisator Florian Radlinger von der Schwenninger Narrenzunft hatte wieder einen gekonnten Mix aus unterschiedlichen Zünften, Vereinen und Musikgruppen auf die Beine gestellt. Egal ob Warenbachhexen, Schindel-Hansel-Zunft oder Meckergilde: Viele befreundete Fasnetsvereine aus Villingen und Umgebung waren dabei, die mit Schalk und Klamauk nicht nur die – diesmal wieder vielzähligen – Ehrengäste auf der Tribüne am Muslenplatz begrüßten und mit diversen Aktionen neckten. Apropos Necken: Vor allem die jüngsten Zuschauer kamen zudem nicht ungeschoren davon, als Teufel, Ziegen und Hexen mit ihren Fuchsschwänzen, Stofffetzen, Besen oder einfach nur mit Konfetti ihren Spaß trieben. Als Wiedergutmachung gab es Gutsle & Co – und das nicht zu wenig.