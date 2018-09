Aus einer Gruppe junger Männer heraus ist es am frühen Sonntagmorgen vor eineinhalb Wochen in der Färberstraße von Villingen zu einem körperlichen Übergriff auf Heimkehrer eines Gaststättenbesuchs gekommen.Dies schreiben die Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Tuttlingen in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Bei diesem Übergriff wurden zwei Männer im Alter von 50 und 53 Jahren schwer sowie eine Frau und ein weiterer Mann aus der Gruppe der Gaststättenheimkehrer leicht verletzt (wir haben berichtet). Durch die von Beamten der Kriminalpolizeidirektion Rottweil geführten umfangreichen Ermittlungen erhärtete sich mittlerweile gegen einen 23-Jährigen der Anfangsverdacht, als Haupttäter an der gefährlichen Körperverletzung beteiligt gewesen zu sein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz wurde gegen den Mann Haftbefehl erlassen. Im Zuge einer richterlichen Vorführung beim Amtsgericht Villingen wurde der Haftbefehl gegen den 23-Jährigen am Montagnachmittag in Vollzug gesetzt und der Mann in Untersuchungshaft genommen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen - auch gegen weitere Tatbeteiligte - dauern an.