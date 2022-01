220 Beschäftigte nutzen Impfangebot bei IMS Gear

(pm) - Rund 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben jetzt die Chance genutzt, sich im Zuge einer betrieblichen Impfaktion, die IMS Gear in Kooperation mit dem Betriebsarzt und dem Institut für Bewegungs- und Arbeitsmedizin des Universitätsklinikums Freiburg organisiert hatte, bestmöglich gegen das Corona-Virus schützen zu lassen.

„Die Aktion zielte vorrangig darauf ab, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine unkomplizierte Möglichkeit für eine Auffrischungsimpfung, dem so genannten Boostern, zu bieten. Die Resonanz belegt, dass wir damit richtiglagen“, so IMS Gear-Personalleiterin Kristin Schäkel in einer Pressemitteilung. Der Nachfrage entsprechend, so Schäkel weiter, seien vereinzelt auch Erst- und Zweitimpfungen verabreicht worden.

Zur Impfstraße umfunktioniert

Ein Team um Maike Schmitz, die im Personalwesen von IMS Gear das Thema Gesundheitsmanagement betreut, habe für einen reibungslosen Ablauf der Impfaktion gesorgt. Dazu hatten Schmitz und ihr Team das Kundencenter und die Kantine am IMS Gear-Firmensitz in Donaueschingen zu einer Impfstraße umfunktioniert. Das Impfen selbst übernahmen IMS Gear-Betriebsarzt Dr. Oliver Krumnau und Professor Peter Deibert, Ärztlicher Leiter des Instituts für Bewegungs- und Arbeitsmedizin am Universitätsklinikum Freiburg.

IMS Gear, das auch in Trossingen eine Niederlassung hat, hatte laut Mitteilung bereits im Juni, Juli und Dezember vergangenen Jahres Impfaktionen für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter organisiert.