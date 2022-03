200 Liter Diesel aus Fahrzeugen abgezapft

Unbekannte Diebe waren im Zeitraum zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, auf einer Erddeponie auf der Weilersbacher Straße unterwegs.

Die Unbekannten klauten aus zwei abgestellten Fahrzeugen insgesamt rund 200 Liter Diesel. Ebenfalls an diesem Wochenende hat es in Niedereschach einen sehr ähnlichen Fall gegeben. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Diebe geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwenningen, Telefon 07720 / 850 00, zu melden.