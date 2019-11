20 000 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am Donnerstag gegen 5.20 Uhr auf der Bundesstraße 33 entstanden. Ein 45-jähriger Fahrer eines Toyota war auf der B 33 von St. Georgen in Richtung Donaueschingen unterwegs und überholte auf Höhe der Berliner Straße einen vorausfahrenden Sattelzug, so die Polizei. Während des Überholvorgangs fuhr ein 22-jähriger Autofahrer an der Auffahrt Berliner Straße auf die Bundesstraße in Richtung St. Georgen ein und kollidierte mit dem überholenden Toyota. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt.