Am Samstag in den frühen Morgenstunden ist ein 18-jähriger Motorradfahrer von der Straße Klosterring abgekommen und tödlich verunglückt. Dies berichtet die Polizei.

Der junge Mann befuhr gegen 3 Uhr mit seinem Motorrad der Marke Kawasaki die Straße Klosterring in Richtung Oberes Tor. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Metallrohrpfosten eines Verkehrsschildes, wodurch er sich tödliche Verletzungen zuzog. Sein Zweirad fuhr am Metallpfosten vorbei und prallte gegen ein Betonfundament samt Metallzaun. Das Fundament wurde durch den Aufprall ebenerdig abgebrochen. Bislang ist niemand bekannt, der den Unfallhergang beobachtet hat. Vorbeifahrende Autofahrer hatten den Verunglückten bereits regungslos aufgefunden und sofort Hilfe verständigt. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Verunglückten feststellen.

Zur weiteren Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Ein Abschleppunternehmen wurde mit der Bergung des Motorrades beauftragt, dessen Schaden auf 3000 Euro geschätzt wird.

