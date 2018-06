Nach dem Unglück im Villinger Hallenbad in der vergangenen Woche ist der 16-Jährige an den Folgen gestorben.

Der Schüler der Carl-Orff-Schule, der am Montag vor einer Woche nach dem Schwimmunterricht plötzlich untergegangen war, ist tot. Entsprechende Informationen bestätigte die Polizei auf Anfrage. Der 16-Jährige war nach dem Unterricht laut Polizei ohne äußere Einflüsse im kleinen Becken des Bades plötzlich zusammengesackt. Er trieb kurzzeitig mit dem Gesicht nach unten gerichtet im Wasser, wurde dann aber sofort aus dem Becken gezogen und zunächst erfolgreich reanimiert. Allerdings verstarb er am Freitagabend im Schwarzwald-Baar-Klinikum an den Folgen des tragischen Unglücks.

Laut Polizeisprecher Michael Aschenbrenner laufen seitens der Kriminalpolizei in Villingen weiterhin die Ermittlungen zur genauen Ursache und zum Hergang. Neuere Erkenntnisse hierzu liegen bislang nicht vor.