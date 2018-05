Nach dem Brand am 1. Mai in einer Dachgeschosswohnung in Villingen-Schwenningen ist ein 13 Jahre alter Junge an einer schweren Rauchgas-Vergiftung gestorben.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, starb das Kind in der Nacht zum Samstag in einer Klinik. Bei dem Brand waren 13 weitere Hausbewohner durch Rauchgase leicht verletzt worden. Die Ursache des Feuers ist nach Angaben der Polizei vom Sonntag noch nicht abschließend geklärt. Erste Ergebnisse würden für die kommende Woche erwartet.