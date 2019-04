Einen riesigen Ansturm hat am Sonntag der Stoffmarkt Holland auf dem Messegelände.erlebt. Ab 10 Uhr standen die Besucher, die auf der Suche nach Stoffen aller Art waren, vor dem Eingang zum Messegelände Schlange. Sie waren aus der Schweiz angereist, aus der näheren und auch der weiteren Umgebung.

Vor den noch verschlossenen Toren standen sie mit großen Einkaufstauschen, viele hatten gleich ihre Rollkoffer mitgebracht, die locker über die Füße der Besucher fuhren, wenn diese keinen Satz zur Seite machten. Kurz vor 11 Uhr wurden die Tore erst geöffnet, da hatte es irgendwo ein Missverständnis mit den Öffnungszeiten gegeben, aber das war egal: Ruckzuck verteilten sich die Besucher zwischen den Stoffständen, 140 an der Zahl, und prüften die Angebote.

Auf die Frage an einen Standinhaber, welche Stoffe denn in diesem Sommer der Renner waren, kam die Antwort prompt: „Alle!“ Also neuer Versuch mit der Frage nach den beliebtesten Farben der Saison. „Wir Holländer lieben die leuchtenden Farben, ihr Deutschen wollt lieber gedeckte Farben.“

So oder so – die Auswahl war riesig. Wer nicht richtig wusste, was er/sie wollte, kam ordentlich ins Grübeln. Sommerstoffe, Baumwollstoffe, Polsterstoffe, Patchworkstoffe, Viskose mit Elastan, Blumen, Karos, Streifen, Vintage-Stoffe und Panele mit Tiermotiven samt passenden Kombi-Mustern machten es schwierig, sich zu entscheiden. Selbst mehrere Stoffe mit Totenköpfen, Schlangen und Spinnen gab es – nicht nur für Rockerladys, sondern gerne auch mal für ein Kissen für den Enkel.

Bordüren, Knöpfe, Garne, Stoffe mit Pailletten und Fransen – auch an Zubehör mangelte es nicht. Die Käuferklientel war bunt gemischt, von jungen Müttern bis hin zur Großmutter war alles vertreten. Die unendlich vielen Käuferinnen sagten die genauen Maße an, die dann für sie zurechtgeschnitten wurden. Eigentlich ging alles sehr zügig: Abmessen, kaufen, bezahlen, in den Rollkoffer und Abmarsch zum Parkplatz. „Am 15. September sind wir wieder hier“, rief der Standinhaber mit den bunten Farben, den Flyer hatte er auch schon parat, was will man mehr?