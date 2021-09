1000 Schwenninger feiern Sieg in Bietigheim

Die Wild Wings gewannen am Sonntag das Baden-Württemberg-Derby bei den Bietigheim Steelers mit 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0) nach Verlängerung. 1000 mitgereiste SERC-Fans feierten ihr Team euphorisch.

Während SERC-Trainer Niklas Sundbald nach dem 8:3-Sieg seiner Truppe dank des Ketchupflascheneffekts gegen Nürnberg sich den nächsten Erfolg wünschte, war der Weg für den Nürnberger Trainer Frank Fischöder nach der Niederlage in Schwenningen schon zu Ende. Fischöder wurde nach nur einem Sieg in sechs Spielen und dem Abfallen auf den letzten Tabellenplatz bei den Ice Tigers gefeuert.

Doch zum Baden-Württemberg-Derby. Da begannen die Schwäne, die von rund 1000 mitgereisten Fans unterstützt wurden, nicht so schwungvoll wie sie am Freitag gegen die Nürnberger aufgehört hatten. Zunächst hatte Aufsteiger Bietigheim mehr vom Spiel. Dies auch weil SERC-Verteidiger Peter Spornberger früh in die Kühlbox musste. Torwart Joacim Eriksson, beziehungsweise der Pfosten, verhinderten aber einen Rückstand der Wild Wings. Die Gäste kamen dann auch zu Möglichkeiten. Patrik Lundh brachte den Puck jedoch nicht an finnischen Keeper in Steelers-Diensten, Sami Aittokallio vorbei. Für die Schwenninger gab es nach dem ersten Drittel noch einiges Luft nach oben. Im zweiten Drittel kamen die Schwäne besser ins Spiel. Weiterhin standen aber beide Torhüter im Blickpunkt. Johannes Huß besaß zwei gute Einschussmöglichkeiten, Aittokallio war jedoch zur Stelle. Auf der anderen Seite rettete Eriksson gegen C.J. Stretch. Doch dann ein Überzahlspiel für die Gäste. Die Wild Wings legten sich die Steelers zurecht und Tyson Spink netzte zur umjubelten Schwenninger Führung ein. Zu Beginn des dritten Drittels mussten mit Colby Robak und Niclas Burström zwei Schwenninger auf die Strafbank. Doch die Steelers spielten in doppelter Überzahl zu behäbig. Als Robak gerade zurück war, konnte Benjaim Zientek die Scheibe aber über die Linie zum 1:1 stochern. Die Schiedsrichter meinten nach Videobeweis, dass kein hoher Stock vorlag, so wie es die Schwenninger moniert hatten. Dann mussten aber auch zwei Steelers auf das Sünderbänkchen. Tyson Spink zog ab, aber der Tormann war da und Daniel Weiß warf sich in den Schuss. Max Görtz hatte mit einem Pfostenschuss Pech. Will Weber tankte sich durch, der Puck sprang aber unglaublich auf, so dass der SERC-Verteidiger sie nicht in den Bietigheimer Kasten bugsieren konnte. Doch die Wild Wings machten nun Druck. Kapitän Turnbull verlud Aittokallio und traf zum 2:1 für die Gäste. Doch die Einheimischen hatten die passende Antwort parat. Evan Jasper stellte mit einer tollen Einzelaktion auf 2:2. Es ging in die Verlängerung. Hier zeigte Ken André Olimb seine Klasse und lochte zum Sieg für die Wild Wings ein. Somit konnte der SERC zwei Siege am Wochenende einfahren.