1000 Schutzmasken ans Klinikum

Die Minebea Mitsumi Technology Center Europe GmbH spendet 1000 N95-Schutzmasken an das Schwarzwald-Baar-Klinikum. MinebeaMitsumi-Präsident Yoshihisa Kainuma und Europa- Chef Jörg Hoffmann initiierten nun die Verteilung von insgesamt 17 000 N95-Schutzmasken rund um die 17 europäischen Standorte.

„Wir sehen uns in der aktuellen Lage in der Verantwortung, nicht nur die eigenen Mitarbeiter, sondern auch die örtlichen Gemeinden und Verbünde und damit auch die jeweils regionale Wirtschaft bestmöglich zu schützen“, so Jörg Hoffmann. Die Konzernzentrale in Tokyo stellte je 1000 Spenden-Schutzmasken für die 17 europäischen Töchter zur Verfügung. Jedes Unternehmen entschied selbst, in welcher der regionalen Einrichtungen der Bedarf am größten war. Die Minebea Mitsumi Technology Center Europe GmbH (MTCE) in VS spendete die 1000 Schutzmasken an das Schwarzwald-Baar-Klinikum am Standort Donaueschingen, wo inzwischen ausschließlich mit dem Coronavirus infizierte Patienten versorgt werden.

Übergeben wurden die Masken von Geschäftsführer und Europa-Chef Jörg Hoffmann, Jessica Krebs, Head des EU COVID19 Countermeasure Teams, Tomoyuki Saito, COO und Roman Klein, Head of Communications MinebeaMitsumi Europe. „Wir freuen uns sehr über die Spende von MinebeaMitsumi“, so Hinrich Bremer, Leiter der Pneumologie im Klinikum. „Die Masken sind eine echte Hilfe für unser Personal. Sie tragen zum Schutz unserer Mitarbeiter und damit zur Arbeitssicherheit bei.“