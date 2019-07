Der 1. FC Köln hat am Montag sein einwöchiges Trainingslager am Öschberghof in Donaueschingen bezogen. Der Fußball-Bundesligist trainiert auf dem Sportplatz des SV Aasen, unweit des Öschberghofes.

In der Regel sollen die Einheiten öffentlich sein, vormittags und nachmittags werden die Kölner im Normalfall während dieses Trainingslagers auf dem Platz stehen. Am Mittwoch, 18 Uhr, gibt es ein Testspiel beim FC Bad Dürrheim. Zum Abschluss des Trainingslagers treten die Domstädter am Sonntag, 14. Juli, 13.30 Uhr, beim Oberligisten SSV Reutlingen zu einem weiteren Freundschaftsspiel an.

Seit einer Woche ist der 1. FC Köln wieder im Training. Am Freitag absolvierten die Geißböcke ihr erstes Vorbereitungsspiel und gewannen 7:1 bei der SpVgg Frechen. Anthony Modeste (11. und 20. Spielminute), Lasse Sobiech (30.), Jhon Cordoba (39.), Darko Churlinov (52.), Marcel Risse (72.), und Simon Terodde (76.) erzielten die Tore für die Kölner, bei dem klaren Erfolg gegen den Verbandsligisten vor 4020 Zuschauern.

Über eine solche Besucherzahl wäre man beim FC Bad Dürrheim, der derzeit zusätzliche Stehtribünen für die Partie am Mittwoch in seinem Salinenstadion installiert, erfreut. Wobei man in der Kurstadt auch mit 3000 Besuchern zufrieden wäre. Der Vorverkauf läuft laut des FC-Vorsitzenden Benjamin Wildgruber gut.

Die Kölner sind zum ersten Mal am Öschberghof zu Gast. Davor waren mit dem VfB Stuttgart, Bayern München, Borussia Dortmund, Werder Bremen, Schalke 04, VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt aber schon zahlreiche Bundesligisten in dem Hotel. Auch die Nationalmannschaft Polens bezog hier schon ein Trainingslager. Zuletzt waren 2015 die Wolfsburger da, dann gab es am Öschberghof Umbaumaßnahmen.

Der FC Chelsea, der ursprünglich angedacht hatte, ebenfalls in diesem Jahr ein Trainingslager am Öschberghof zu absolvieren, zog zurück. Die Engländer forderten umfangreiche Absperrungen und wollten unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainieren. Dies konnte oder wollte vom Öschberghof nicht geleistet werden.