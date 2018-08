Viele Straßen in und um Villingen-Schwenningen sind in desaströsem Zustand. Der Stadtverwaltung ist das Problem bekannt. Die Technischen Dienste VS (TDVS) haben die Schlaglöcher und Straßenschäden teilweise schon provisorisch ausgebessert.

In den sozialen Medien wird sich über das Thema lustig gemacht. Dabei werden die Straßenzustände mit denen in deutlich ärmeren Ländern verglichen. Neben bloßen Scherzen machen die Doppelstädter aber auch ihrem Ärger Luft. Einige Anwohner haben durch die vielen Flicken und teilweise tiefen Schlaglöcher Angst um ihre Autos. Aber da das Straßennetz mit insgesamt 471 Kilometern und davon 136 Kilometer Hauptverkehrsstraßen recht groß ist, scheint dies eine Mammutaufgabe zu sein. Allein für die Schwenninger Rieten- und Schopfelenstraße werden 324 000 Euro in die Hand genommen, um die dortigen Schäden auszubessern.

Insgesamt wären laut Stadtverwaltung rund 4,5 Millionen Euro notwendig, um das Bestandsstraßennetz von VS “in einem verkehrssicheren Zustand„ zu erhalten. Für das Jahr 2018 sind dafür laut Stadt 1,5 Millionen Euro eingeplant.