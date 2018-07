(sbo) - Hans Peter Reuter hätte dem neuen Ministerpräsidenten gern erläutert, wie er die „Blaue Poesie“, die in seinem Amtszimmer an der Wand hängt, geschaffen hat. Doch sein persönlicher Brief mit dem Angebot, zu einem Gespräch nach Stuttgart zu kommen, hat Winfried Kretschmann (Grüne) wohl zu spät erreicht.

„Das bleibt nicht hängen“, konstatierte der Landeschef wirsch, als er das Kunstwerk bei seinem ersten Besuch als Hausherr in der Villa Reitzenstein erblickte.

Der Künstler ist empört und irritiert zugleich. „Das Bild ist doch nicht kontaminiert, weil Stefan Mappus mal davor saß“, ärgert sich Reuter und fragt sich, ob der Ministerpräsident wohl anders reagiert hätte, wenn eine „Grüne Poesie“ das Büro geziert hätte. „Ich bin völlig fassungslos“, sagt der Künstler, der 1942 in Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) geboren wurde und in Karlsruhe aufwuchs. „Auf seelischer Basis hat mich Kretschmann voll mit dem Wasserwerfer erwischt.“ Er könne doch nicht einfach am Nachmittag nach seiner Wahl mit einer Entourage durch die Räume des Schlosses wandeln und vor versammelter Presse die Kunst niedermachen. Das wäre nicht mal Kretschmanns Vorgänger, Stefan Mappus (CDU), eingefallen, meint Reuter, obwohl der angeblich alles getilgt habe, „was in irgendeiner Form nach Günther Oettinger (CDU) roch“.

Zu Oettingers Amtszeit war die „Blaue Poesie“ über dem Schreibtisch installiert worden. Beschafft habe es ein Ministerialdirigent, der aus dem Ministerium für Kunst und Wissenschaft stammte, weiß Reuter. Den Ministerpräsidenten habe die Kunst sehr begeistert. Zum Abschied habe er schließlich sogar ein kleines Abbild geschenkt bekommen. Reuter – eigenen Angaben zufolge selbst seit Jahrzehnten „ein Grüner“ – hatte sich eigentlich über den politischen Wechsel im Land gefreut. Dem neuen Regierungschef ließ er einen Brief und auch gleich zwei Kataloge seiner Werke zukommen, um dem aus Spaichingen stammenden Kretschmann etwas „Heimatgefühl“ zu vermitteln. Mit dem Wechsel zu Grün-Rot werde endlich ein „menschlicher Ton“ in die Politik eingeführt, dachte Reuter ursprünglich, „und dann macht Kretschmann im kulturellen Bereich einen Künstler so nieder“.

Vermutlich sei sein Kunstwerk für ihn das „Symbol der CDU-Regierungszeit“. Dabei heißt es „Blaue“, nicht „Schwarze Poesie“.

Geschmäcker sind verschieden, davon nimmt der 68-Jährige den Landeschef nicht aus. Einen höflichen Umgangston und ein bisschen Anstand hätte er aber schon erwartet. Kretschmann habe „keine Achtung vor der Arbeit anderer“ gezeigt, indem er blitzartig vor versammelter Presse das Bild ablehnte.

Spontane Äußerung verletzt

Die spontane Äußerung habe besondere Schlagkraft, zumal er sie öffentlich als Ministerpräsident von sich gab. Dabei sei das Bild höchst ökologisch, erklärt der Künstler, der in Lauf bei Nürnberg sein Atelier hat: 10000 Quadrate aus Wellpappe -- „höchst umweltfreundlich“ – hat Reuter ein Jahr lang in mühsamer Arbeit zu einem Kunstwerk zusammengesetzt und schließlich in Ultramarin eingefärbt. „Herr Kretschmann hätte sich ja auch eine grüne Poesie wünschen können“, sagt Reuter, schließlich sei Grün sogar seine Lieblingsfarbe. „Es wäre aber als Bild nicht möglich gewesen, da Grün nicht die Ausstrahlkraft hat wie Ultramarin.“