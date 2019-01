Einige Änderungen hat es zum Jahreswechsel beim Zweckverband Ringzug Schwarzwald-Baar-Heuberg gegeben. Zum 1. Januar übernahm Sven Hinterseh, Landrat des Schwarzwald-Baar-Kreises, den Verbandsvorsitz für den Zweckverband.

Zudem hat mit Michael Podolski zum Jahresbeginn ein neuer Geschäftsführer seine Tätigkeit für den Zweckverband Ringzugaufgenommen und die Geschäftsstelle des Zweckverbandes ist umgezogen. Künftig sind die Mitarbeiter im Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, Am Hoptbühl 2, in Villingen anzutreffen.

Michael Podolski ist 43 Jahre alt, wohnhaft in Rottweil und war zuletzt stellvertretender Leiter des Jugendamts Schwarzwald-Baar-Kreis. Der Diplom-Verwaltungswirt (FH) hatte in den vergangenen Jahren verschiedene Positionen in der Kommunalverwaltung inne. So war er unter anderem in den Jahren 2007 bis 2013 Kämmerer der Gemeinde Tuningen. Nebenberuflich ist er als Dozent an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Villingen-Schwenningen tätig.

Zu den wichtigsten Aufgaben des neuen Geschäftsführers zählen insbesondere die Leitung der Geschäftsstelle des Zweckverbandes, die Vertretung des Zweckverbandes in den Gremien, bei den Verkehrsverbünden und Partnern, die Wahrung der Interessen des Zweckverbands beim Land Baden-Württemberg, die Zusammenarbeit mit den ausführenden Verkehrsunternehmen und anderen Leistungserbringern sowie die gesamte Wirtschaftsführung einschließlich Finanzen und Marketing.

Landrat Sven Hinterseh ist es wichtig, dass sich der Zweckverband Ringzug für die Zukunft gut aufstellt, wie er betonte. Deshalb wird derzeit ein Ringzuggutachten mit der SMA und Partner AG aus Zürich durchgeführt. „Unsere Region Schwarzwald-Baar-Heuberg ist ländlich strukturiert und hat einen hohen Bedarf an Mobilität. Für die gesamte Bevölkerung ist es wichtig, dass die Infrastruktur für Mobilität für die Zukunft gut aufgestellt ist.“

Der Zweckverband Ringzug ist ein Zusammenschluss der Landkreise Tuttlingen, Rottweil und Schwarzwald-Baar-Kreis und wurde 2003 ins Leben gerufen. Mit Regio-Shuttles wird der öffentliche Schienenpersonennahverkehr zwischen Bräunlingen, Donaueschingen, Villingen-Schwenningen, Trossingen, Rottweil, Spaichingen, Tuttlingen, Immendingen und Blumberg-Zollhaus im Stundentakt über die Kreisgrenzen hinaus verbunden. Jährlich werden mehr als 1,2 Millionen Zugkilometer auf den Strecken der DB AG sowie auf privaten Bahnlinien durch den Ringzug gefahren und dabei rund 3,7 Millionen Personen befördert.