Zwölfjähriger Radfahrer verletzt sich bei Sturz leicht

In Tuttlingen ist es am Dienstagmittag gegen 12.15 Uhr auf der Straße Untere Vorstadt zu einem Unfall gekommen. Laut Polizeiangaben wurde dabei ein zwölfjähriger Radfahrer leicht verletzt. Der Junge fuhr mit seinem Mountainbike der Marke Bliss auf dem Gehweg der Straße Untere Vorstadt in Richtung Stuttgarter Straße. Auf Höhe des Seniorenzentrums überholte der Zwölfjährige zwei auf dem Gehweg laufende Mitschüler. Hierbei streifte er die rechtsseitige Gebäudemauer und stürzte auf den Gehweg. Der leicht verletzte Junge wurde zur medizinischen Behandlung mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Am Mountainbike entstand kein Sachschaden.