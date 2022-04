Zwölf Olympioniken in der dritten Runde

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Hör mal!“ lautete das Motto der diesjährigen ersten Runde der Internationalen Junior Science Olympiade, die im November 2021 am IKG mit 136 TeilnehmerInnen aus den Klassenstufen 5 bis 9 begann und an der deutschlandweit 3700 SchülerInnen teilnahmen. Das IKG war mit der bundesweit größten Gruppe vertreten. Etwa 1000 TeilnehmerInnen qualifizierten sich für die im März stattfindende zweite Runde, darunter 80 SchülerInnen des IKG. Julia Mansour (Klasse 6) und Adrian Westhoff (Klasse 5) haben es dabei unter die besten 20 Jungolympioniken Deutschlands der Klassenstufe 5 und 6 geschafft und dürfen nun im Mai als die zwei jüngsten IKG-TeilnehmerInnen zu den Junior Forschertage der Universität Mainz reisen, wo sie mit anderen Jungforschern mit Wissenschaftlern spannende Experimente in den Laboren der Universität durchführen dürfen.

Leon Lenz (Klasse 5), Mahbube Amiri (Klasse 6), Benjamin Rüdiger, Patrick Hugger, Jonah Peinemann, Lorenz Schwarz, Niklas Storz, Nick Vogler (alle Klasse 8), Pius Buschle, Edi Krasniqi, Anabel Garcia Rawer, Mika Rempp (alle Klasse 9) bereiten sich in den nächsten Wochen gemeinsam mit den Lehrkräften Katharina Kaltenbach (Biologie, IKG Tuttlingen), Teresa Steri (Chemie, IKG Tuttlingen) und Henning Blötscher (Physik, Gymnasium am Romäusring) auf die im Mai stattfindende anspruchsvolle Vorauswahl der Bundesrunde vor, bei der die SchülerInnen in einer zweistündigen Klausur komplexe Fragestellungen aus allen drei Naturwissenschaften beantworten müssen.