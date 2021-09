Neustart nach Kündigung? Noch ist keine Einigung zwischen Stadt und Tuttilla in Sicht

Falsches Abrechnen und das Nicht-Unterscheiden zwischen Ehrenamts- und Übungsleiterpauschalen, verursacht durch den Vorsitzenden Mathias Frey, hat das ehemalige Tuttilla-Vorstandsmitglied Thomas Kattler im April bei der Polizei gemeldet.

Auch in dieser Angelegenheit sind bislang keine weiteren Schritte erfolgt, zuständig ist die Staatsanwaltschaft Rottweil. In einem Anhörungsbogen war Frey aufgefordert worden, Stellung zu beziehen. Es handelt sich um eine Summe von rund 700 Euro, die nach Aussage des Tuttilla-Vorstands inzwischen in Absprache mit dem Finanzamt nachversteuert worden sei.