Zwischen Tuttlingen und Wurmlingen gilt jetzt teilweise Tempo 50 

Auf der B 14 in Richtung Wurmlingen muss ab sofort langsamer gefahren werden. Damit reagiert die Stadt vor allem auf die Wünsche von Anliegern, die sich über Verkehrslärm beklagt hatten.

Mit geringem Abstand verläuft die B 14 parallel zur Äußeren Stuttgarter Straße, einige der Wohnhäuser sind nur wenige Meter von der stark befahrenen Bundesstraße entfernt. Entsprechend laut konnte es dort werden, obwohl die Geschwindigkeit bereits jetzt reduziert ist, allerdings nur auf Tempo 80. Ab sofort gilt bis zum Ende der Wohnbebauung Tempo 50.

„Wir hoffen, dass die Anlieger so eine bessere Wohnqualität haben“, so OB Michael Beck. Froh ist Beck dabei, dass das Regierungspräsidium Freiburg dem Antrag der Stadt auf Temporeduzierung zugestimmt hat, teilte die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Da es sich bei der B 14 um eine Bundesstraße handele, hätte die Stadt nicht alleine entscheiden dürfen.

Eine Lärmschutzwand sei keine Alternative. Die B 14 verläuft im Bereich Tuttlingen noch näher an der Bebauung vorbei als bei Wurmlingen – eine mehrere Meter hohe Lärmschutzwand hätte bei einigen der Häuser wegen des geringen Abstands das ganze Erdgeschoss beschattet. Die Schilder für die neue Temporegelung wurden Ende letzter Woche montiert – und parallel zur Änderung des Tempolimits wird natürlich auch der Blitzer entsprechend neu programmiert. Foto: pm