Zwischen Traum und Wirklichkeit

Was ist Traum, was ist Wirklichkeit? In ihrem Theaterstück „Alice im Wunderland“ hat eine Theatergruppe der Jugendkunstschule Zebra beides fantasievoll miteinander verwoben. Unter der Leitung von Hannah Monninger haben die jungen Akteure die wundersame Geschichte von Alice ein-studiert und am Samstagmorgen einem großen Publikum im Kulturhaus Altes Krematorium vorgeführt.

„Viele von ihnen, auch meine Schauspieler, haben den Film in ihren Köpfen. Ich persönlich kenne ihn nicht“, erklärte Hannah Monninger bei der Begrüßung.

Die Handlung des Films komplett auf die Bühne zu bringen, sei zu schwierig gewesen, deshalb habe sie gemeinsam mit der Gruppe das Stück auf der Grundlage des originalen Textes bearbeitet. Dabei entstanden neue Dialoge, so-wie eigene Charaktere, darunter „sechs Alices“, gab Hannah Monninger bekannt.

Jemand anders sein

„Lassen sie sich verzaubern von unserer Version“, forderte sie die Zuschauer auf – und diese folgten dieser Aufforderung gerne. „Heute früh wusste ich noch wer ich bin, aber inzwischen habe ich das Gefühl, ständig jemand anders zu sein. Ständig verändere ich mich“, staunte Alice über die vielen verwirrenden Geschichten und Begegnungen, die sich in einem Fantasieland rund um sie herum abspielten, von denen sie ein Teil war.

Egal ob weißer Hase mit Taschenuhr, eine sprechende Maus, neugierige Vögel, der Hutmacher, die Herzkönigin, oder der Herzbube, einfühlsam gespielte Szenen fügten sich wie Perlen zu einer fantasievoll aufgefädelten Geschichten-Kette, die die großen und kleinen Gäste begeistert. Wobei so mancher am Ende selbst nicht mehr wusste, „war es nun Traum, oder Wirklichkeit“. Am Ende der kurzweiligen, zum Teil auch sehr humorvollen Aufführung, bedankte sich das Publikum bei den jungen Akteuren mit lang anhaltendem Applaus und einem erfreulichen Betrag in den Spendenkörben.