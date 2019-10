Zwischen Königsstädten und Armut

In seiner Bildreportage „Marokko, lebendiger Orient zwischen Atlas und Wüste“ hat Reisefotograf Wigbert Röth am Sonntagabend die Besucher des Kulturhauses Altes Krematorium mit auf eine Reise in die Welt aus „1001 Nacht“ genommen. Die Tuttlingerin Stefanie Tapal-Mouzon, die mitten in den abgeschiedenen Bergen des Hohen Atlas ein Sozialprojekt und eine Schule ins Leben gerufen hat, erzählte von ihrem Leben unter den Berbern im Aït Bouguemez Tal.

Das Interesse an der Bildreportage war groß. Das Hauptinteresse des Abends galt sicherlich Stefanie Tapal-Mouzon, die mit dem Veranstalter von dem Besucheransturm überrascht wurde. Etwa die Hälfte der gekommenen mussten Gäste wieder weggeschickt werden. Röth berichtete von Königsstädten, von maurischer Baukunst, Landschaften, fruchtbaren Tälern und Flussläufen, Gebirgen, Wüsten, Kulturen, bunten Suks (Märkten) und zahlreichen Begegnungen „mit den wohl gastfreundlichsten Menschen“, so Röth.

Dabei vergaß er die Schattenseiten nicht: Die Armut, das beschwerliche Leben ohne Strom und fließendem Wasser in vielen Gebieten, der Einfluss der modernen Welt auf traditionelle Lebensweisen via Satellitenfernsehen, die Kehrseite des Tourismus, die dafür sorgt, dass Kinder zum Beispiel lieber um Geld betteln, als zur Schule zu gehen. Auf einer seiner zehn Reisen ist Röth mitten in den abgeschiedenen Bergen des Hohen Atlas der Tuttlingerin Stefanie Tapal begegnet und war beeindruckt von ihrem Schul- und Sozialprojekt, das sie in dem entlegenen Aït Bouguemez Tal ins Leben gerufen hat. Er gründete in seiner Heimatstadt Eisenach einen Förderverein, der ihre Arbeit mit Spenden unterstützt.

Stefanie (Itto) Tapal-Mouzoun ist in Tuttlingen aufgewachsen. Dort hat sie ihr Abitur gemacht und danach in Stuttgart Innenarchitekturstudium studiert. Eine Studienreise führte sie nach Südmarokko. Sie war von dem Land und den Menschen so fasziniert, dass sie ihr sechsmonatiges Berufspraktikum im Denkmalamt in Marrakesch absolvierte.

Dabei hatte sie ihren Mann Haddou kennengelernt, der als Bergführer und in Marrakesch als Reiseleiter tätig war. Er lud sie in sein Dorf im Aït Bouguemez im Hohen Atlas ein. Das ärmliche Leben in dem abgelegenen Gebirgsdorf schreckte sie nicht ab, sie verliebte sich in die Menschen, ihre Kultur, die Religion und in Haddou.

Haddou begleitete sie nach Stuttgart, wo Tapal-Mouzoun ihr Studium abschloss. 2003 wurde dort geheiratet und Haddou gab ihr den Berbernamen „Itto“. Dort wurde auch der erste Sohn geboren. 2004 wanderte die Familie nach Marokko aus. Nach einem kurzen Aufenthalt in Fès übersiedelten sie ins Ait Bouguemez Tal. Die gebürtige Tuttlingerin lernte die Berbersprache und teilte das einfache Leben in der familiären und dörflichen Gemeinschaft.

Die Idee zur Gründung einer Schule entstand 2008 während einer Begegnung mit einer Schweizer Schulgruppe, die Haddou und Itto durchs Land führten. So wurde mit Schweizer Unterstützung eine „école vivante“ aufgebaut.

Im September 2010 startete die Schule mit 16 Schülern den offiziellen Unterrichtsbetrieb. Dank der Unterstützung vieler Freunde aus Deutschland, Österreich und der Schweiz entwickelte sich bis heute ein Bildungscampus, der 80 Kinder und Jugendliche von der Vorschule bis zur Mittleren Reife in der 9. Klasse unterrichtet, Kinder mit Hörbehinderungen integriert, dem ein Kindergarten angeschlossen ist, und der als Permakultur-Forschungs-Gelände nachhaltige Lösungen für die Region erarbeitet.