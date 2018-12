Zweitliga-Frauen des KSC Immendingen verlieren knapp

Die Sportkeglerinnen des KSC Immendingen haben sich in der zweiten Bundesliga Süd-West dem Tabellenzweiten KSV Hölzlebruck knapp geschlagen geben. Beide Teams holten jeweils drei Punkte aus den direkten Duellen, lediglich beim Gesamtkegelergebnis lag der gastgebende KSV Hölzlebruck vorne.

Ohne Chance blieb dagegen die SKG Tuttlingen in der Verbandsliga Frauen bei der zweiten Mannschaft des KSV Hölzlebruck. Alle Tuttlingerinnen erreichten dabei nicht ihre Normalform. In der Landesliga B Männer verteidigte der KSC Immendingen souverän seinen dritten Platz. Die SKG Tuttlingen musste sich in der Bezirksliga B Männer nach einer schwachen Heimleistung dem direkten Tabellennachbarn Germania Winzeln geschlagen geben und verpasste die Chance, sich etwas vom Tabellenende abzusetzen. Die zweite Mannschaft des KSC Immendingen in der Bezirksliga C Männer gewann ihr Heimspiel trotz einer starken Leistung der Gäste aus Dittishausen deutlich. Unerwartet fiel dagegen die herbe 0:8-Schlappe von KSC Immendingen X1 beim allerdings überragend aufspielenden KCB Hammereisenbach aus.

2. Bundesliga Süd-West Frauen: KSV Hölzlebruck – KSC Immendingen 5:3 Mannschaftspunkte/3082:3025 Kegel. Immendingen: Daniela Eiche 0/470, Silke Schuler 1/538, Nicole Brütsch 0/487, Sandra König 1/495, Heike Herzog 1/508, Silke Schätzle 0/528.

Verbandsliga Frauen: KSV Hölzlebruck II – SKG Tuttlingen 8:0/2890:2709. Tuttlingen: Sandra Brandt 0/455, Ingrid Beyerbach 0/381, Simone Copak 0/466, Melita Maric 0/479, Melanie Brendel 0/468, Nada Copak 0/460.

Landesliga B Männer KSC Immendingen – KSC Dittishausen 6:2/3190:3066. Immendingen:Matthias Ladwig 1/534, Markus Egle 0/517, Markus Großmann 1/558, Manuel Kehm 1/541, Harald Schmitt 0/490, Denis Kovacic 1/550.

Bezirksliga B Männer: SKG Tuttlingen – Germania Winzeln 2:6/2989:3078. Tuttlingen: Bernd Palm 1/543, Wolfgang Lange 0/496, Heiko Leonhardt 1/504, Reinhold Zimmermann 0/418, Siegfried Schatz 0/496, Udo Nolle 0/532.

Bezirksliga C Männer: KSC Immendingen II – KSC Dittishausen II 6:2/3140:3073. Immendingen: Justin Lorenz 0/522, Markus Egle 1/536, Matthias Ladwig 1/507, Rainer Großmann 1/536, Ingo Haß 1/544, Lukas Maric 0/495.

Bezirksliga Frauen: SKC Goldscheuer – KSC Immendingen II 7:1/2979:2854. Immendingen: Dominique Burkart 0/455, Beate Hoffmann 1/483, Christina Eiche 0/458, Karin Meyer 0/485, Roswitha Ohnemus 0/472, Heike Haß 0/501.

Bezirksklasse A gemischt: KCB Hammereisenbach X1 – KSC Immendingen X1 8:0/3252:2894. Immendingen: Werner Ohnemus 0/519, Jens Müller 0/490, Erich Zirkel 0/428, Rolf Malitzke 0/445, Kurt Hoffmann 0/503, Andreas Lohrer 0/509.

Bezirksklasse B (4er-Mannschaften gemischt): TG Schura X1 – SKG Tuttlingen X1 6:0 kampflos. Goldene Sieben Spaichingen X1 – KSC Immendingen X2 5:1/1957:1781. Immendingen: Manuel Kindel 1/486, Lukas Egle 0/400, Rita Hannemann 0/439, Andrea Vogel 0/456.