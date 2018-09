Zweites Spiel, zweiter Sieg für HSG Baar

In der Handball-Bezirksliga der Männer hat die HSG den zweiten Saisonsieg gefeiert. Der Landesliga-Absteiger setzte sich deutlich bei den sonst heimstarken Schömbergern durch. Auch die Zweitvertretung der HSG Rottweil und die TG Schwenningen sind noch ohne Punktverlust. Eine knappe Niederlage musste die HSG Fridingen/Mühlheim II in Hossingen-Meßstetten hinnehmen.

TG Schömberg – HSG Baar 22:34 (8:20). In einem kampfbetonten Spiel mit vielen Zeitstrafen und zwei roten Karten war die HSG von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft. Die Gäste standen sicher in der Abwehr und mit schnellen Angriffen zogen sie von 3:0 auf 10:2 (16.) davon. Der TGS fehlte im Angriff die Durchschlagskraft und so war bereits zur Halbzeit die Vorentscheidung gefallen. Im Gefühl des sicheren Sieges ließen es die Gäste etwas ruhiger angehen und so konnten die Schömberger den zweiten Spielabschnitt ausgeglichen gestalten. Beste Torschützen: TGS: Tobias Kirschbaum 6/2; Baar: Christoph Hermann 11/1, Simon Sasse 7. Rote Karten: Bastian Zanker (TGS/47.), Thomas Ulrich (HSG/53.)

HSG Hossingen-Meßstetten – HSG Fridingen/Mühlheim II 31:30 (14:13). In einem in der ersten Halbzeit schnellen Spiel gingen die Gastgeber bis zur 17. Minute mit 8:4 Toren in Führung. Beim 9:9 gelang den Gästen aus dem Donautal wieder der Ausgleich. Mit einem knappen Vorsprung für Hossingen-Meßstetten ging es in die Halbzeit. Nach dem Wechsel führte die Heim-HSG bis zur 50. Minute zeitweise mit bis zu drei Toren. Beim 27:28 (55.) gingen die Gäste in der zweiten Halbzeit erstmals in Führung. In einer dramatischen Schlussphase erzielten die Gastgeber in letzter Sekunde durch einen Siebenmeter den Siegtreffer.

HSG Rottweil II – TSV Dunningen 29:22 (15:11). Lediglich beim 1:1 hatte Dunningen einen Punkt in den Händen. Danach nahm die junge Rottweiler Mannschaft das Heft in die Hand und setzte sich mit 4:1 ab. Kurz vor der Halbzeit bauten die Rottweiler ihren Vorsprung sogar auf fünf Tore aus. Nach dem Wechsel verkürzten die Gäste dann noch einmal auf zwei Tore. Die HSG ließ sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen und zog mit schnellen Gegenstößen bis zur 42. Minute vorentscheidend zum 22:14 davon. Bei einer etwas besseren Chancenverwertung hätte der Sieg auch höher ausfallen können. Beste Torschützen: Rottweil: Felix Fleig 6/5; Dunningen: Timo Häsler 7/1.

TG Schwenningen – HSG Neckartal 37:25 (18:17). In der ersten Halbzeit war es ein Spiel auf Augenhöhe. Bei wechselnder Führung konnte sich dabei Mannschaft Vorteile verschaffen. Nach dem Wechsel standen die Schwenninger besser in der Abwehr. Im Angriff nutzten die Gastgeber ihre Chancen konsequent und zogen unaufhaltsam davon. Neckartal war am Ende chancenlos. Beste Torschützen: TGS: Richard Kellerer 10; Neckartal: Alex Mäntele 8.