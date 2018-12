Zweiter Labortag für Kinder findet im Februar statt

Zum zweiten Mal soll am Samstag, 2. Februar, ein Kinderuni-Labortag im Otto-Hahn-Gymnasium stattfinden. Dabei sollen Kinder zwischen neun und elf Jahren naturwissenschaftliches Forschen und Experimentieren aus den Bereichen Biologie, Chemie und Physik kennenlernen. Das gab Stephan Reif, Lehrer für Mathematik und Physik am OHG, bei der Kinderuni am Samstag im Aesculapium bekannt.

Nach dem riesigen Erfolg beim ersten Durchlauf hat sich das Orgateam dazu entschlossen, den Labortag zu einer regelmäßigen Einrichtung werden zu lassen. Dass die Kinderuni beliebt ist, zeigte die Vorlesung am Samstag: 150 Kinder hörten den Vortrag „Warum ist Gemüse gesund und warum ist die Karotte orange?“ von Professor Konrad Biesalski von der Universität Hohenheim.