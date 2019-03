Zweiter hat Chancen auf den Spitzenplatz

Der Tabellenzweite der Kreisliga A Frauen, HSG Baar, kann sich mit einem Sieg an die Spitze setzen und geht als klarer Favorit in sein Heimspiel gegen die Reserve der HSG Neckartal. Einen Heimsieg muss man auch vom Tabellendritten Schömberg II gegen den auf dem vorletzten Platz stehenden VfH Schwenningen erwarten. Nur als Außenseiter geht das Schlusslicht aus Burladingen in sein Heimspiel gegen die dritte Mannschaft der HSG Rottweil.

Die Begegnungen im einzelnen:

TSV Burladingen – HSG Rottweil 3III (So., 15 Uhr Trigema-Arena); HSG Baar III – HSG Neckartal II (So., 15.15 Uhr (Solweghalle in Trossingen); TG Schömberg II – VfH Schwenningen (So., 17 Uhr Sporthalle in Schömberg)