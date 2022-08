Zweite Kommunale Pflegekonferenz bringt echte Ergebnisse

Die zweite Kommunale Pflegekonferenz, zu welcher das Landratsamt Tuttlingen eingeladen hatte, fand bereits im Juli statt. Jetzt ziehen die Beteiligten eine positive Bilanz. Bei der Kommunalen Pflegekonferenz handelt es sich um ein offenes Angebot zum Auf- und Ausbau pflegerischer Angebote, welches kontinuierlich weiterentwickelt werden soll. Ziel ist unter anderem die Vernetzung möglichst vieler Akteure des Pflegesektors. Beteiligt waren sowohl professionelle Akteure aus dem Pflegesektor als auch Bürgerinnen und Bürger, heißt es in einer Pressemitteilung.

Landrat Stefan Bär, der die Veranstaltung am 28. Juli in der Schloß-Halle in Wurmlingen eröffnete, wies in seiner Eröffnungsrede darauf hin, dass die demografische Entwicklung und die Anzahl pflegebedürftiger Menschen unsere Gesellschaft und die Pflegeversicherung vor zunehmende Herausforderungen stellen wird. Die Pflege im ländlichen Raum sei aufgrund von weiten Wegen für ambulante Pflegedienste und einer häufig schlechteren Infrastruktur dabei eine noch größere Herausforderung als in urbanen Milieus.

Gerade im ländlichen Raum bestünden Strukturdefizite, die ein erhebliches Risiko für die zukünftige Versorgung unserer alternden Gesellschaft darstellten. „Umso mehr wächst die Bedeutung von sozialräumlichen und aufsuchenden Angeboten außerhalb stationärer Settings“, so Bär. Der Landrat verwies in diesem Zusammenhang auf das Modellprojekt der sogenannten Modellkommune Pflege, für die sich der Landkreis Tuttlingen als bundesweit einer von drei Landkreisen beworben und den Zuschlag erhalten hat. „Leider befinden wir uns seit über einem Jahr in mehr als zähen Finanzierungsverhandlungen mit dem Bund und am Ende geht es leider wie oft ums Geld. Wir brauchen jedoch eine gute Finanzausstattung, um als Kommunen dieses Modellprojekt umzusetzen“, so Bär weiter. Selbst wenn das Projekt nicht mehr kommen sollte, werde der Landkreis sich anderweitig behelfen und andere Lösungen finden.

Fabian Biselli, Leiter des Kreissozialamtes, begab sich „in die Rolle des Mahners“. Alle Anwesenden hätten verstanden, dass es „in der Pflege nicht fünf vor Zwölf ist, sondern fünf nach“, so Biselli. „Wer pflegt uns oder unsere Angehörigen, wenn der einzige ambulante Pflegedienst auf dem Heuberg seinen Dienst aufgibt und ganze Gemeinden nicht mehr angefahren werden?

Auch Biselli verwies auf die Modellkommune Pflege und die Finanzierungsverhandlungen mit dem Bund, die einer wahren „Zermürbungstaktik“ gleichkämen. Wenn in diesen Zeiten, in denen eine Krise die nächste jagt, kaum Geld für die Pflichtaufgaben da sei, dann bliebe nur die Flucht nach vorn, ins Kreative, neue Wege zu gehen, damit aus dem Mangel an Ressourcen Innovation erwachse“, so Biselli.

Im Anschluss führten Marianne Thoma, Leiterin der Fachstelle für Pflege und Selbsthilfe, sowie Marion Lang, Koordinatorin der Kommunalen Pflegekonferenz, durch das Programm und stellten das Projekt „Weiterentwicklung der qualifizierten Einzelhelferinnen und -helfer im Vor- und Umfeld von Pflege“ vor, durch welches in Zukunft nicht nur juristische Personen, sondern auch natürliche (geschulte) Personen, beispielsweise im Haushalt Pflegebedürftiger, aushelfen und Leistungen der Pflegekasse abrechnen können. Die Fachstelle für Pflege und Selbsthilfe des Landkreises Tuttlingen wird dabei zukünftig Servicepunkt werden.

Anschließend stellte Thoma die Arbeit der Lokalen Allianz für Menschen mit Demenz vor. Hierfür stehen dem Landkreis Tuttlingen Landesmittel in Höhe von insgesamt 30 000 Euro über einen Zeitraum von drei Jahren zur Verfügung, mit denen ein Kommunikationskonzept entwickelt werden soll.