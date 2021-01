Zwei weitere Todesfälle im Kreis Tuttlingen

38 neue Corona-Fälle sind am Donnerstag im Kreis Tuttlingen dazugekommen. Zudem gibt es zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Die Verstorbenen waren 72 und 81 Jahre alt.

Von den 38 Neuinfizierten sind 15 über 60 Jahre alt, davon sind drei älter als 80 Jahre. 21 Negativbefunde liegen vor, genesen sind acht weitere Personen.

Das Klinikum verzeichnet Stand Donnerstag 15 Patienten, zwei von ihnen befinden sich auf der Intensivstation und werden beatmet. In den insgesamt 18 Pflegeheimen im Landkreis haben derzeit 72 Bewohner und 40 Mitarbeiter das Virus. Am Donnerstag lag der Inzidenzwert bei 164,7, am Freitag wird er bei circa 151 sein, meldet das Landratsamt Tuttlingen.