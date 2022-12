Zwei Verletzte bei Unfall bei Tuttlingen

Zwei Personen sind bei einem Unfall zwischen Tuttlingen und Nendingen verletzt worden. Der Unfall passierte laut Polizei am Freitagnachmittag auf der L277 auf der Höher der Abfahrt zu SHW.

Ein 59-Jähriger bog mit einem Skoda Octavia vom Parkplatz der Firma nach links auf die L277 in Richtung Tuttlingen ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von Tuttlingen in Richtung Nendingen fahrenden VW Passat eines 24-Jährigen. Beide Fahrer erlitten bei der Kollision Verletzungen, die durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort behandelt wurden.

Sowohl der Skoda, an dem Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand, als auch der VW, an dem Schaden in Höhe von rund 12.000 Euro entstand, waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.