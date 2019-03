Zwei Tuttlinger Schiedsrichter vom Deutschen Fußball-Bund geehrt

Im Rahmen einer Ehrungsveranstaltung in Reutlingen hat der Württembergische Fußball-Verband (WFV) zwei Schiedrichter ausgezeichnet. Aus dem Bezirk Schwarzwald wurden von der Schiedsrichtergruppe Tuttlingen Richard Plass vom SV Tuningen in der Kategorie Ü 50 und Christian Hafner vom SV Böttingen in der Kategorie U 50 ausgezeichnet. Beide Kandidaten wurden für ihr überdurchschnittliches Engagement bei der Förderung der Jugend und der Kameradschaft in der Schiedsrichtergruppe Tuttlingen, bei weiteren ehrenamtlichen Tätigkeiten für die Schiedsrichtergruppe und in ihren Heimatvereinen mit einer Urkunde des DFB geehrt. Begleitet wurden die beiden Geehrten vom Bezirksvorsitzenden Marcus Kiekbusch (Aldingen) und dem Bezirksschiedsrichterobmann Nenad Popovic (Trossingen). Unser Bild zeigt (von links) den Bezirksvorsitzender Marcus Kiekbusch, die beiden geehrten Schiedsrichter Richard Plass und Christian Hafner, Verbandsschiedsrichterobmann Giuseppe Palilla, Bundesliga-Schiedsrichter Martin Petersen und Bezirksschiedsrichterobmann Nenad Popovic.