Zwei Siege für TG-Volleyballerinnen zum Saisonstart

Die Volleyballerinnen der TG Tuttlingen sind erfolgreich in die neue Landesliga-Saison gestartet. Gegen Singen-Gottmadingen und Konstanz behielten die Gastgeberinnen jeweils die Oberhand. Der Aufsteiger durfte seine Erfolge aufgrund der 3G-Regel in der Mühlau-Halle auch mit Zuschauern bejubeln.

TG Tuttlingen – SG Singen-Gottmadingen – 3:2 (20:25, 25:20, 21:25, 25:21, 15:9). Die Nervosität war bei den Tuttlingerinnen zu Beginn des ersten Spiels deutlich zu spüren. Einige Eigenfehler, zum Beispiel beim Aufschlag, unterliefen der TG, die den ersten Durchgang an die Gäste 20:25 abgab.

Im zweiten Satz konnten die Tuttlinger Volleyballerinen die im Training gezeigte Leistung immer mehr abrufen und die Probleme aus dem ersten Satz korrigieren. Lohn: der zwischenzeitliche Satzausgleich. Den dritten Durchgang gewannen dann wieder die Spielerinnen aus Singen-Gottmadingen, da der Angriff der Tuttlingerinnen nicht mehr druckvoll genug war und sich auch die Anzahl der Aufschlagfehler wieder erhöhte.

Im vierten Satz wurde das Spiel der Heimmannschaft wieder stabiler und sicherer und es gelang ihnen der Ausgleich. So ging es in den Tiebreak, den die TG Tuttlingen dann dank der stärkeren Nerven und einer guten Aufschlagserie für sich entscheiden konnte.

TG Tuttlingen – USC Konstanz - 3:1 (21:25, 25:22, 25:19, 25:18) Auch in der zweiten Partie des Tages erwischten die Tuttlingerinnen keinen guten Start und mussten erst in das Spiel finden. Das nutzte der USC Konstanz aus und gewann den ersten Satz. Nachdem Verlust des ersten Durchgangs erhöhte die Heimmannschaft aber den Druck. Sie verringerten die Eigenfehler, die Möglichkeiten im Angriff wurden besser ausgenutzt und die Spielerinnen der TG Tuttlingen behielten auch in diesem Vergleich wieder die Nerven. So gewann die TG Tuttlingen dank einer starken Abwehr, einer guten Teamleistung und einem stabilen Spiel die nächsten drei Sätze.

Am Sonntag, 31. Oktober, trifft die TG Tuttlingen auswärts auf den SV Bohlingen. Das Spiel finden um 10 Uhr in der Münchriedstraße 6 in Singen statt.