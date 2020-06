Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstag um 18 Uhr in der so genannten Steinbruchkurve, auf der L277 zwischen Tuttlingen und Nendingen gekommen.

Ein 31 Jahre alter BMW-Fahrer befuhr die Landstraße von Nendingen in Richtung Tuttlingen. Im Bereich der Rechtskurve geriet sein Wagen nach links über die Fahrbahnmitte, wo er mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Mercedes eines 41 Jahre alten Fahrers kollidierte.

Durch den versetzten Frontalzusammenstoß wurden beide Fahrzeuglenker schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, den die Polizei auf insgesamt 75.000 Euro beziffert.

Im Rahmen der Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass der 31-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei ihm wurden Blutproben entnommen und sein Führerschein auf Anordnung der Staatsanwaltschaft an Ort und Stelle beschlagnahmt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L277 voll gesperrt werden. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe und zur Fahrbahnsperrung war die Feuerwehr Nendingen mit neun Einsatzkräften vor Ort.