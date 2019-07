Zwei Nordfranzosen reisen Kodaline hinterher

Amandine Vasseure und Romain Filliere sind unsere heutigen „Fans des Tages“. Sie kommen aus der Nähe der Stadt Lille im Norden Frankreichs und haben die Band „Kodaline“ allein dieses Jahr bereits schon fünf Mal gesehen. Angereist sind die beiden allerdings nicht aus Frankreich, sondern sie kommen direkt vom letzten Konzert ihrer Lieblingsband am vorherigen Abend in Dortmund. Warum die beiden Franzosen sich so sehr für die Band interessieren: „Sie sind einfach immer so nett zu ihren Fans. Außerdem lernen wir immer wieder neue Leute auf Konzerten kennen und finden neue Freunde.“ Seit dem frühen Nachmittag standen sie noch vor den verschlossenen Toren zum Konzertgelände. Doch das Warten habe sich aber bereits gelohnt: Sie hatten schon die Möglichkeit, sich über den Zaun mit Jake, dem Bassisten von Kodaline, zu unterhalten. Für die zwei französischen Fans stehen sogar noch weitere Konzerte in diesem Jahr an: Beide wollen die Band im November auf weiteren fünf Auftritten ihrer UK-Tour in Großbritannien begleiten.