Zwei musikalische Welten vereint

Den Schlussakkord des Konzertjahres gibt es am Freitag, 23. Dezember, mit dem Doppelkonzert von Marlis Petersen und Katrin Weber in der Stadthalle Tuttlingen. Nach Einschätzung der Veranstalter dürfte es auch gleichzeitig ein Höhepunkt der Saison sein. Denn die beiden Künstlerinnen mit Tuttlinger Wurzeln bringen mit ihrem Klassik-Jazz-Crossing-Konzert ein „ungewöhnlich persönliches“ Programm an die Donau, heißt es in der Ankündigung. Während Sopranistin Marlis Petersen auf den Opernbühnen dieser Welt (Berliner Staatsoper, Salzburger Festspiele, Met New York) zuhause ist, erklingt die Stimme Katrin Webers auf Jazzbühnen und im Musikkabarett. Für das Wiedersehen haben die beiden Freundinnen ihre Lieblingslieder mitgebracht.

Grenzüberschreitungen reizten sie schon immer: „In meinem Abiturjahr 1987 stieg ich als Sängerin und Keyboarderin in die Pop-Band Square ein. Wir coverten die damaligen Hits von Whitney Houston bis Pink Floyd. Die Nächte waren lang, die Tage kurz, es war ein Riesenspaß und ebenso eine finanzielle Hilfe für mein Musikstudium“, erinnert sich Marlis Petersen. Während Ihrer Zeit an der Düsseldorfer Oper unternahm sie die ersten Gehversuche im Jazz und erfand einen Crossover-Abend, der die Klassik in Verbindung zum Jazz zeigte. 2018 gestaltete Petersen dann mit dem Sirius Quartet, einem Jazz/Avantgarde–Streichquartett aus New York ein Klassik-Jazz-Improvisations-Programm.

Katrin Weber ist in Tuttlingen geboren, lebt seit 1995 in Wien und ist als Sängerin, Komponistin und Pianistin tätig. In Tuttlingen stellt sie ihre neue CD „Trieb“ vor. Inspiriert von ihrer Liebe zu Lyrik hat sie Gedichte weiblicher Autorinnen wie Else Lasker-Schüler oder Dorothy Parker vertont. Neben diesen Eigenkompositionen wird Weber auch einige ihrer Lieblingslieder vortragen. Das Album spannt einen Bogen über Klassik, Jazz, Pop bis hin zu brasilianischen Rhythmen. „Das ist leidenschaftlich, mitreißend und vor allem authentisch“, sagt Weber. Sehr wahrscheinlich, dass es sich ihre Freundin Marlis Petersen nicht nehmen lassen wird, die eine oder andere Strophe beizutragen.

Karten für das Konzert in der Stadthalle Tuttlingen sind jetzt im vergünstigten Vorverkauf erhältlich. Programmbeginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Die Veranstaltung kann mit Preisvorteil auch in ein Wahlabonnement (nach-)gebucht werden.