Zwei Männer in Tuttlingen geraten aneinander

Zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist es am Dienstagvormittag gegen 9.30 Uhr auf Höhe eines Hotels auf der Weimarstraße in Tuttlingen gekommen. Laut Polizei soll ein 48-jähriger Mann einen am Boden liegenden 65-Jährigen auch geschlagen haben. Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere die Autofahrer, die in der Weimarstraße verkehrsbedingt standen und den Vorfall beobachtet haben. Um Hinweise unter der Telefonnummer 07461/941-0 wird gebeten.