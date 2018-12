Zwei Männer fangen Prügelei an

Zu einer heftigen körperlichen Auseinandersetzung ist es zwischen zwei Männern es am Donnerstagabend in der Bahnhofstraße. Kurz vor 20 Uhr gerieten laut Polizei ein 42-Jähriger und ein 46-Jähriger aneinander. Während der jüngere der beiden seinem Kontrahenten mit einem Messergriff ins Gesicht schlug, setzte der ältere ein Reizstoffsprühgerät ein und versetzte dem 42-Jährigen mit dem Boden des Sprühgerätes einen Schlag an die Stirn. Beide mussten im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Die Polizei ermittelt gegen beide Personen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Die Ursachen des Streits sind noch unklar.