Zwei Grazien geizen nicht mit Reizen

Die große Show beginnt natürlich stilecht mit einer Verwandlung. Da fliegen zunächst die Crocs in einem hohen Bogen in die Ecke, gefolgt vom umgebundenen Handtuch, der männliche Haarschopf scheint ohnehin längst gezähmt. Dann zwängt sich der Protagonist mit vollem Körpereinsatz in eine blaue Naturgewalt von Kleid, setzt sich eine blonde Mähne auf und schlüpft in ordentlich hohe Highheels. Die ersten Schritte wirken noch ein wenig staksig: „Das kommt davon, wenn man seit drei Jahren keinen Fummel mehr angehabt hat.“

Der bis auf den letzten Platz gefüllte Scala-Kinosaal bricht in Jubelstürme aus und es wird mehr als deutlich: Der Florist Christan Scharnetzki ist zumindest temporär Geschichte, jetzt übernimmt sein aufbrausendes Alter Ego Chris Flower das Ruder und gibt bei der nachfolgenden Playback-Nummer derartig Vollgas, das kaum noch Luft für die kurzweilige Anmoderation bleibt.

Die Dame ist nicht alleine: Mit Regina Red steht durchschlagskräftige Verstärkung am Mikrofon bei Fuß. Die Künstlerin aus Bitburg-Prüm zeigt sich bei ihrem ersten Auftritt sogleich unter Strom und entert den Saal mit einer stimmgewaltigen Performance und einem kurzen Stand-Up-Programm, das sich gewaschen hat und auch vor provokanten Witzen hart an der Schmerzgrenze nicht zurückschreckt. „Angela Merkel ist für mich das perfekte Beispiel, was zuviel Testosteron mit einem Frauenkörper macht.“ Das ist noch einer der harmlosesten Gags.

Auch das Publikum wird eingebunden – speziell die erste Reihe (in der selbstredend auch die Fotografen der Presse angesiedelt sind) ist zu keinem Zeitpunkt sicher. „Biste hetero? Nicht mehr lange...“ Und hier wird deutlich: Travestie-Shows sind natürlich immer auch Ausreizung und Überreizung, ein aktives Verwischen aller festgefahrenen Geschlechterrollen und abseits aller kunterbunten Unterhaltung auch immer soziales und politisches Statement.

Denn natürlich haben sich Männer schon immer als Frauen verkleidet – wir denken ans das griechische Theater, wir denken an Figuren der schwäbisch-alemannischen Fasnet –, im Laufe des 20. Jahrhunderts aber waren Dragqueens auch stetig schillernde Vorkämpfer der Homosexuellenbewegung. Und selbst wenn Travestie durch Drag Queens wie Lilo Wanders oder Olivia Jones längst salonfähig gemacht wurde und jede zweite Hamburg-Reisegruppe eine entsprechende Show auf der Reeperbahn besucht, erscheint eine Show wie „Travestie in the City“ in ländlicheren Gefilden wie Tuttlingen immer noch als außergewöhnliches Event. Sie setzt ein selbstbewusstes Ausrufezeichen: „Jeder soll, darf und muss das sein, was er will! Unsere Gesellschaft soll, darf und muss bunt und vielfältig sein.“

In erster Linie geht es aber um Entertainment – und das kommt in Tuttlingen nicht zu kurz. Dem Publikum bleibt kaum Zeit zum Atmen, die beiden Performerinnen entern abwechselnd die Bühne und wechseln passend dazu für jeden Auftritt ihre teils spektakulären, teils wirklich komischen Outfits. Es wird gesungen, getanzt, geklatscht, gelacht, sich aus- und angezogen, es wird ins Publikum marschiert, mit Rosen und derben Witzen („Willkommen in Tuttlingen, oder heute eher 'Tuntlingen'!“) um sich geworfen.

Die mit bunten Cocktails versorgte Menge zeigt sich jedenfalls ekstatisch und bestens gelaunt. Und am Ende wurde das vorgegebene Motto des Abends, „Tuttlingen soll bunter und offener werden“, mit Bravour und nicht nur auf Outfit-Ebene erfüllt. Wer das kunterbunte Vergnügungs-Mosaik verpasst hat: „Travestie in the City“ geht noch in diesem Jahr in eine zweite Runde.

Wegen der großen Nachfrage gibt es eine zweite Show am Sonntag, 6. November, 17 Uhr, im Scala-Kino.