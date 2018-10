Für ihr erstes Buch „Der Schwimmer“ ist Zsusza Bank mehrfach ausgezeichnet worden. Im Rahmen des Literaturherbstes liest sie am Dienstag, 16. Oktober, 20 Uhr in der Stadthalle aus ihrem jüngsten Werk, dem E-Mail-Roman, „Schlafen werden wir später“ vor.

Marta und Johanna – zwei Frauen, eine innige Freundschaft. Die Schriftstellerin Marta, verheiratet und Mutter dreier Kinder, lebt mit ihrer Familie in Frankfurt am Main. Sie versucht, dem Alltag etwas Zeit abzuzweigen, um an ihrem Erzählband zu schreiben, während ihr Mann Simon, ein Reisejournalist und Theaterautor, sich seine Freiräume zu nehmen weiß. Immer wieder muss sich Marta anhören, dass er sie schon längst verlassen hätte, gebe es nicht die Kinder. Trotzdem versucht sie, das ins Wanken geratene Familienglück zu erhalten. Und ist dabei selber ziemlich unglücklich.

Die Lehrerin Johanna hat keine Kinder, ist alleinstehend und lebt im Schwarzwald. Neben ihrem Beruf schreibt sie an ihrer Promotion. Johanna hat den Brustkrebs besiegt. Sie trägt aber nicht nur Narben auf ihrer Brust, sondern auch in ihrem Herzen, nachdem Markus, ihre große Liebe, sie verlassen hat. Eigentlich wünschen sich die Freundinnen das, was die jeweils andere hat. Und obwohl ihre Lebensentwürfe so unterschiedlich sind, beschäftigt beide Frauen immer wieder die gleiche Frage: Was hält das Leben noch für uns bereit? In unzähligen Mails tauschen sie offen ihre Wünsche, Träume, Ängste, Sorgen und Gedanken aus.

„Schlafen werden wir später“ ist ein E-Mail-Roman mit lyrischen Einschüben. Es ist ein drei Jahre andauernder Briefwechsel zwischen zwei Frauen, die mitten im Leben stehen. Und die trotz Niederschlägen, Ängsten und Lebenskrisen die Lust am Leben nicht verloren haben. Der Roman ist emotional und drückt gerne auf die Tränendrüse. An manchen Stellen ist er melancholisch und trist.

Tickets und Infos zur Lesung gibt es unter der Telefonnummer 07461 / 91 09 96 oder unter www.tuttlinger-hallen.de.