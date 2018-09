Zwei Dreifachsiege für TSF-Triathleten

Die Triathleten der Tuttlinger Sportfreunde haben erfolgreich bei einem Wettbewerb in Ihringen teilgenommen. Matthias Lutz und Mike Mayer gewannen den Kaiserstuhl-Triathlon. Insgesamt gab es für die TSFler zehn Podestplätze.

Traditionell ist der Kaiserstuhl-Triathlon für die meisten Tuttlinger Triathleten der Saisonabschluss. Dabei stellen sich neben den Jugendlichen auch einige Eltern den Herausforderungen. Bei den sechs Wettbewerben waren 32 Tuttlinger Starter unterwegs.

Mira Gollwitzer wird bei den Schülerinnen B Dritte

Neben dem Eliterennen war der Racepedia-Cup ein Höhepunkt. Dabei treten in zwei Altersklassen Vereinsteams in Vierer-Mixed-Staffeln gegeneinander an. Jeder Teilnehmer muss einen kurzen Triathlon bestehend aus 200 Meter Schwimmen, fünf Kilometer Radfahren und einem Kilometer Laufen absolvieren. In der Altersklasse der 16- bis 19-Jährigen erreichte das TSF-Quartett mit Kristin Kleemann, Valentin Klüppel, Tina Rieber und Jan Diener einen guten vierten Platz. Bei den 12- bis 15-Jährigen waren Arwen Frey, Pascal Hermann, Vivien L’hoest und Johannes Storz für die TSF im Einsatz. Das junge Team erkämpfte sich den siebten Platz.

Im TriKids-Wettbewerb waren die Tuttlinger Athleten vor allem bei den Schülern B erfolgreich. Mike Mayer war auf der Strecke über 100 Meter Schwimmen, drei Kilometer Radfahren und 400 Meter Laufen am schnellsten unterwegs und holte sich den Sieg. Philipp Kammerer schrammte als Vierter nur knapp an einem Podestplatz vorbei. Diesen erreichte Mira Gollwitzer, die bei den Mädchen Dritte wurde.

Beim Staffelwettbewerb teilen sich drei Sportler die verschiedenen Disziplinen auf. Das TSF-Trio Tina Rieber (Schwimmen), Michelle Fallert (Radfahren) und Nathalie Lutz (Laufen) war schnell unterwegs, überquerte als erstes Damen-Team die Ziellinie und sicherte sich den Sieg.

Für die Erwachsenen gab es zwei Wettbewerbe, bei denen 200 Meter geschwommen, zehn Kilometer mit dem Rad gefahren und drei Kilometer gelaufen werden musste. In der Wertung der Startpassinhaber gab es in der Altersklasse M 16 ein TSF-Podest: Matthias Lutz siegte vor Simon Jetter und Carsten Renz. Dasselbe Kunststück schafften die Frauen der Alterklasse 50 in der Hobbywertung: Petra Mayer gewann vor Ilka Diener und Silvia Steinert. Jeweils Rang zwei in der AK 50 erkämpften sich Michael Mayer (mit Lizenz) und Michael Diener (ohne Lizenz).