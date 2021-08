Zwei Azubis schaffen Schnitt von 1,1

88 Auszubildende der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule haben am theoretischen Teil der Gesellen- beziehunsweise Facharbeiterprüfung teil. 24 erhielten eine Belobigung, elf wurden mit einem Preis ausgezeichnet. Lorena Mattes und Tobias Warratz sind mit einem Durchschnitt von 1,1 die besten Auszubildenden.

Am ersten Tag der dreitägigen Prüfung wurde in den allgemeinbildenden Fächern geprüft. Am zweiten und dritten Tag stand die Berufstheorie mit projektbezogenen Aufgaben im Mittelpunkt. Es folgen nun die praktischen Prüfungen vor den Prüfungsausschüssen der Kammern.

Hier die erfolgreichen Prüflinge:

Chirurgiemechaniker:

Klasse M3CM1 (Klassenlehre: Thomas Nellessen): Berenice Becker (Lob), Denkingen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Fabienne Blust, Rottweil (Wenzler Medizintechnik GmbH, Frittlingen); Nico Bräunlinger, Rietheim-Weilheim (Weinmann GmbH, Seitingen); Markus Honer (P), Spaichingen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen).

Klasse M3CM2/T (Klassenlehrer Ulrich Manz): Ahmet Elibol, Gosheim (BBT, Berufl. Bildungsstätte Tuttlingen GmbH, Tuttlingen); Sabrina Gauss-Kraus (L), Stockach (BBT, Berufl. Bildungsstätte Tuttlingen GmbH, Tuttlingen); Axel Gren (L), Hüfingen (Weinmann GmbH, Seitingen); Dennis Häckelmann, Gosheim (BBT, Berufl. Bildungsstätte Tuttlingen, Tuttlingen); Jacqueline Kahlert, Egesheim (BBT, Berufl. Bildungsstätte Tuttlingen, Tuttlingen); Simone Kletschkus, Trossingen (BBT, Berufl. Bildungsstätte Tuttlingen, Tuttlingen); Ramona Roth, Emmingen-Liptingen (BBT, Berufl. Bildungsstätte Tuttlingen, Tuttlingen); Eugen Schaaf, Bubsheim (BBT, Berufl. Bildungsstätte Tuttlingen, Tuttlingen); Stefanie Schick (L), Neuhausen (BBT, Berufl. Bildungsstätte Tuttlingen, Tuttlingen); Stephan Tanzjura, Trossingen (BBT, Berufl. Bildungsstätte Tuttlingen, Tuttlingen); Elvira Weh (L), Herdwangen-Stockach (BBT, Berufl. Bildungsstätte Tuttlingen, Tuttlingen).

Werkzeugmechaniker – Instrumententechnik:

Klasse M3CM2/T (Klassenlehrer Ulrich Manz): Timo Forster, Bellenberg (Ulrich GmbH & Co. KG, Ulm).

Klasse M3WZ2 (Klassenlehrer Uwe Rentschler): Jasmin Pitz (L), Emmingen-Liptingen (Weber Instrumententechnik GmbH & Co. KG, Emmingen-Liptingen); Pascal Scheu (Preis), Wellendingen (Aesculap AG, Tuttlingen); Louis Schnoebelen (L), Tuttlingen (Aesculap AG, Tuttllingen); Leon Sprengart (L), Blumberg (Aesculap AG, Tuttlingen).

Industriemechaniker:

Klasse M3IM1 (Klassenlehrer Heiko Semik): Sonja Birnbreier (L), Spaichingen (Konrad Merkt GmbH, Spaichingen); Juri Dell, Egesheim (BBT, Berufl. Bildungsstätte Tuttlingen, Tuttlingen); Thomas Fleischhauer (L), Villingen-Schwenningen (BBT, Berufl. Bildungsstätte Tuttlingen, Tuttlingen); Benjamin Gerlach (L), Tuttlingen (Konrad Merkt GmbH, Spaichingen); Marcel Harmel (L), Tuttlingen (Paul Leibinger GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Thomas Heinen, Engen (BBT, Berufl. Bildungsstätte Tuttlingen, Tuttlingen); René Kellner, Öhningen (BBT, Berufl. Bildungsstätte Tuttlingen, Tuttlilngen); Simon Merkt (L), Spaichingen (Konrad Merkt GmbH, Spaichingen); Dieter Miller, Singen (BBT, Berufl. Bildungsstätte Tuttlingen, Tuttlingen); Christian Weber (L), Tuttlingen (BBT, Berufl. Bildungsstätte Tuttlingen, Tuttlingen); Aleksandr Zadujan, Villingen-Schwenningen (BBT, Berufl. Bildungsstätte Tuttlingen, Tuttlingen).

Klasse M3IM2 (Klassenlehrer Norbert Ewinger): Luis-Pepe Raake (L), Volkertshausen (Henke-Sass, Wolf GmbH, Tuttlingen); Konstantin Rehe (P), Tuttlingen (Henke-Sass, Wolf GmbH, Tuttlingen); Pascal Staab (L), Meßstetten (SKF GmbH, Mühlheim); Marc Staiger (P), Dauchingen (Chiron Group SE, Tuttlingen).

Kraftfahrzeugmechatroniker (Personenkraftwagen):

Klasse R3PW/T (Klassenlehrer Dieter Holzenthaler): Sven Neumann (P), Villingen-Schwenningen (Autohaus Leiber GmbH & Co. KG, Trossingen); Nils Wittstock (P), Seitingen-Oberflacht (Autohaus Ladurner GmbH, Tuttlingen).

Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik (Handwerk):

Klasse E3EG/T (Klassenlehrer: Jörg Gühring): Jürgen Huber (P), Seitingen-Oberflacht (Kefer Elekrotechnik GmbH & Co. KG, Seitingen.

Elektroniker für Automatisierungstechnik (Industrie):

Klasse E3AT (Klassenlehrer Alexander Bronner): Yannis Ritter (L), Tengen (Chiron Group SE, Tuttlingen).

Elektroniker für Betriebstechnik:

Klasse E3EG/T (Klassenlehrer Jörg Gühring): Ilja Sorich (L), Tuttlingen (DB Netz AG, Freiburg).

Friseure:

Klasse K3FR (Klassenlehrer Walter Meeh): Müjgan Akpinar, Rottweil (Friseur Klier, Rottweil); Chantal Baur, Tuttlingen (Friseur Hairline, Tuttlingen); Martha Beresowski, Tuttlingen (Friseur Geheimratsecke, Tuttlingen); Milena Binefeld (L), Trossingen (Friseur Claudia & Helen, Spaichingen); Ubeyd Dincer, Deilingen (Prominent Salon, Rottweil); Nicole Frisen (P), Trossingen (Friseur De Luca Hair, Trossingen); Lorena Mattes (P), Königsheim (Friseur Haarlounge, Gosheim); Zübeyde Özcan, Tuttlingen (Friseur Hair for you, Tuttlingen); Dilan Ünal, Immendingen (Friseur Hair for you, Tuttlingen); Francis Zenker (L), Tuttlingen (Friseur Haardesgin Gnirss, Emmingen-Liptingen).

Maschinen- und Anlagenführer:

Klasse M2AF1 (Klassenlehrer Thomas Nellessen): Deye Akouna, Rottweil (Pfeiffer Metalltechnologie GmbH, Frittlingen); Marco Anders, Villingen-Schwenningen (ORCA KBS Zerspanungstechnik GmbH & Co. KG, VS-Schwenningen); Abdul Arman, Tuttlingen (Thomas Weiss, Gosheim); Michele Armillotta, Trossingen (Heppler GmbH CNC Technik, Spaichingen); Alexander Art, Rietheim-Weilheim (Marquardt GmbH, Rietheim); Alexander Balogh, Niedereschach (Schmidt & Bartl GmbH, Villingen); Roman Bartolomej (L), Trossingen (Heppler GmbH CNC Technik, Spaichingen); Bastian Bator, Bad Dürrheim (Wieland-Werke AG, Villingen); Cosmin Bolog, Trossingen (VHW Metallpresswerk GmbH, Spaichingen); Perparim Buzhala, Villilngen-Schwenningen (rt-formtec GmbH, Villingen-Schwenningen); Petrit Buzhala, Villingen-Schwenningen (Kendrion GmbH, Villingen-Schwenningen); Rinaldo Ferrante (L), Rottweil (Josef Hafner GmbH & Co. KG, Wellendingen); Edwin Fink, Aldingen (Josef Hafner GmbH & Co. KG, Wellendingen); Görkem Isleyen, Villingen-Schwenningen (Mahle GmbH, Rottweil); Ivica Jelavic, Villingen-Schwenningen (L. Schaible GmbH & Co. KG, Villingen-Schwenningen); Aleksej Krasmik, Villingen-Schwenningen (Kendrion GmbH, Villingen-Schwenningen); Daniel Link, Trossingen (Zisterer Präzisionsdrehteile GmbH, VS-Schwenningen); Maher Radi, Villingen-Schwenningen (L.Schaible GmbH & Co. KG, VS-Schwenningen); Behar Shaqiri, Villingen-Schwenningen (Meder GmbH, Villingen-Schwenningen).

Klasse M2AF2 (Klassenlehrer Hubert Grimm): Patrik Albano (L), Durchhausen (Fischer Systemmechanik GmbH, Durchhausen); Ziaudin Amiri, Aldingen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Patricia Böhler (L), Meßkirch (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Tamara Boner (P), Sigmaringendorf (Aesculap AG, Tuttlingen); Enes Djedovic, Wehingen (Johannes Steiner GmbH & Co. KG, Wehingen); Osman Gebesci, Tuttlingen (A & W Mauthe GmbH & Co. KG, Mahlstetten); Rinor Istrefi, Villingen-Schwenningen (ABVS Aluminium Werke GmbH; Villingen-Schwenningen); Frank Jonathan, Tuttlingen (Storz am Mark GmbH, Emmingen-Liptingen); Kevin Jost, Böttingen (Richard Moser KG Präzisionsdrehteile, Bubsheim); Abdurrahman Karaca, Tuttlilngen (Aesculap AG, Tuttlingen); Oleksandr Kliewer, Geisingen (Weizel GmbH, Spaichingen); Max Lang, Meßkirch (Aesculap AG, Tuttlingen); Patric Müller, Rottweil (Stryker GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Latsos Panagiotis, Deilingen (Hermle Schleiftechnik KG, Deilingen); Zarko Sretenovic, Blumberg (Pajunk GmbH, Geisingen); Sokol Sulejmani, Rietheim-Weilheim (Richard Moser KG Präzisionsdrehteile, Bubsheim); Eduard Tomescu, Tuttlingen (Aesculap AG, Tuttlingen); Flavio Trajkovski, Geisingen (Pajunk GmbH, Gesingen); Tobias Warratz (P), Seitingen-Oberflacht (Binder GmbH, Tuttlingen).