Zwei Autofahrerinnen stoßen bei Spurwechsel in Tuttlingen zusammen

Wegen einer kurzen Unaufmerksamkeit beim Fahrstreifenwechsel ist es am Montagabend am Aesculap-Kreisel in Tuttlingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizeibericht war eine 30-jährige Nissan-Fahrerin auf der linken Spur unterwegs und wollte vor der Ausfahrt in die Möhringer Straße auf die rechte Spur wechseln. Dabei stieß sie mit dem VW einer 19-jährigen Frau zusammen. Die Höhe des entstandenen Blechschadens schätzt die Polizei auf 5000 Euro.